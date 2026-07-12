Michelfeld mit ersten Sommer-Testspiel-Sieg von Ralph Strobl · Heute, 14:36 Uhr · 0 Leser

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Gut eingestellter ASV gewinnt auswärts ohne Gegentor bei einem Kreisliga-Absteiger – Dumba mit einigen Talenten, aber am anstrengenden Trainings- und Spiele-Wochenende letztendlich ausgelaugt Sommervorbereitung 2026

3. Freundschaftsspiel

Samstag, 11. Juli 2026, 16 Uhr:

SC Kirchenthumbach (12. Kreisliga Nord Amberg/Weiden, Absteiger via Relegation in die Kreisklasse West) - ASV Michelfeld (2. Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Kreisklasse 3) 0:3 (0:0)

Das Durchschnittsalter der Heimelf betrug 21,3 Jahre (darunter sieben U21-Spieler beziehungsweise vier A-Junioren des Jahrgangs 2008), zwei Wechsel-Optionen standen zur Verfügung, fünf potenzielle Stammspieler (darunter Stürmer Yannick Gutte/letzte Saison in der Kreisliga mit sechs Toren der beste SCK-Schütze) fehlten. Michelfeld bot zum freundschaftlichen Oberpfalz-Derby (nur rund 15 Kilometer Anfahrt) 13 Mann auf – Nicolas Christl, Paul Gropp und Daniel Meier waren dieses Mal nicht nominiert, Leon Haberberger und Stephan Wiesneth erhielten Spielpraxis im Vorspiel der 2. Mannschaft.

Michelfeld, im Vergleich zum Mittwoch-Spiel gegen Edelsfeld (3:4) mit Devit Akdemir und Marcel Rieger für Thomas Hofmann und Jannik Friedl von Beginn an, hätte in den ersten rund 30 Minuten schon führen können, konnte aber gut herausgespielte Chancen von Nico Zitzmann (auf Vorlage von Mittelstürmer Dominik Schleinitz per Direktschuss links vorbei/9.), Lorenzo Ficarra (auf Zuspiel von Nico Zitzmann mit Parade des Torhüters/17.) und Simon Zitzmann (halblinks im Sechzehner abgeblockt zum Eckball/33.) zunächst nicht verwerten. Die Gastgeber waren in den ersten 45 Minuten mit jungen und schnellen Offensiv-Kicker stets beachtenswert und hätten durch Nico Mühlbauer (19 Jahre, stammt aus Michelfeld, wohnt seit einigen Jahren in der Region Kirchenthumbach, bis Januar 2025 im NLZ der SpVgg Bayreuth inklusive eineinhalb Saisons in der U19-Bayernliga) bei zwei aussichtsreichen Gelegenheiten treffen können: In Minute 40 wurde ein Schussversuch vom ihm als Offensivspieler halblinks in der Box noch zum Eckball wegverteidigt und zwei Minuten später köpfte er diesen Eckball frei am hinteren Fünfer-Eck links am Tor vorbei. Einige Sekunden nach Wiederbeginn blockte Nico Metschl eine Riesen-Einschuss-Chance der Gastgeber kurz vor der Torlinie (46.) und verhinderte somit das 1:0. Mit drei sehenswerten Toren von drei verschiedenen Schützen auf unterschiedliche Art (54., 58., 80.) stellten die klug eingestellten Gäste die Partie auf 0:3: Dominik Schleinitz versenkte einen Freistoß aus etwa 19 Meter halbrechter Position klasse ins linke lange Eck, nach einem Diagonalpass von Devit Akdemir lochte Lorenzo Ficarra (mit neuen Schuhen) halblinks technisch stark flach ins rechte lange Eck ein und Jannik Friedl traf aus der Distanz (rund 25 Meter) platziert flach rechts unten.

Die Thomas Ficarra-Truppe verschoss noch einen berechtigten Foulelfmeter durch Nico Metschl (nach Foul zentral im Sechzehner von Finn Sporer an Dominik Schleinitz, 65.) und ließ gegen dann müde Dumba-Kicker (mit dem 18-jährigen Trainer-Sohn Milo Ringler als Innenverteidiger, der neue SCK-Coach Christian Ringler war von Juli 2019 bis Januar 2022 Spielertrainer beim ASV Michelfeld) sogar noch zwei weitere Top-Chancen aus. Auf Flanke von Nico Zitzmann über die rechte Außenposition nach innen zielte dort Dominik Schleinitz links vorbei (61.) und Nico Zitzmann schob den Ball frei vor dem Keeper rechts vorbei (77.). Die ASV-Kicker waren an diesem Samstag (nach zwei Wochen Sommervorbereitung) reifer, ausgeruhter und abgezockter als der Gegner – bei einem Altersdurchschnitt der Startelf von 26,7.