Michelfeld mit dritten Testspiel-Sieg in Folge

ASV bei „Klassenkameraden“ klar stärker, „Taler“ schonten Top-Spieler für Pokalspiel am Folge-Tag – sehr sonnige 28 bis 25 Grad, guter Rasen auf großen Platz, insgesamt wenig Zuschauer – erstes Punktspiel in zwei Wochen
Sommervorbereitung 2026
5. Freundschaftsspiel
Samstag, 25. Juli 2026, 16 Uhr:
SpVgg Sittenbachtal - ASV Michelfeld 1:4 (1:2)
Die Gastgeber (zwischen Hormersdorf und Hersbruck zu Hause) traten einen Tag vor ihrem Toto-Pokal-Spiel gegen den Kreisligisten ASV Pegnitz mit 17 Mann an – vom Stamm (mindestens 50 Prozent Punktspieleinsätze in der vergangenen Saison) fehlten zwölf Spieler, acht waren dabei, zwei A-Junioren des Jahrgangs 2008 standen in der Startelf. Der ASV aus dem Stadtgebiet von Auerbach in der Oberpfalz nominierte ebenfalls 17 Kicker – vom potenziellen Stamm der 1. Mannschaft fehlten dieses Mal acht Spieler aus mehreren Gründen, zehn Akteure der „Ersten“ und sieben Spieler der „Zweiten“ bildeten das motivierte Samstag-Aufgebot.
Zur Halbzeit hätte es entsprechend des Torchancenverhältnisses 2:10 für Michelfeld stehen können, aber zunächst wertete der Schiedsrichter die ersten beiden ASV-Treffer als Eigentore des gleichen Abwehrspielers namens Tobias Seibold (ein leicht abgefälschter Torschuss von Nico Zitzmann/35. und eine Rechtsflanke von Nico Zitzmann in Richtung des beteiligten Mittelstürmer Daniel Meier zentral am Fünfmeterraum/40.). Die Gastgeber ließen zunächst eine Top-Gelegenheit aus (Stephan Wiesneth blockte noch gegen den frei stehenden Daniel Kang zum Eckball/44.) und trafen dann nach einem Angriff über links durch Kapitän Sören Voss halblinks im Sechzehner konsequent und unhaltbar ins lange Eck zum schmeichelhaften Anschlusstreffer (45.+1). Der ASV ließ eine Reihe fleißig und gut herausgespielter Chancen durch Moritz Dümler (4.), Nico Zitzmann (5., 32., 41., 43.), Daniel Meier (7., 39.) und Jannik Friedl (34.) aus. Zudem fehlte es bei weiteren guten Flanken-Optionen etwas an der Konsequenz, in einem Freundschaftsspiel unbedingt Tore am Fließband zu produzieren.
Nach dem Seitenwechsel (mit drei beziehungsweise vier Auswechslungen auf beiden Seiten und bei drückenden Temperaturen, die sich höher anfühlten, als sie tatsächlich waren) ging die Anzahl der nennenswerten Torchancen auf beiden Seiten zurück, wobei es Sittenbachtal nicht mehr schaffte, sich eine klare Einschussgelegenheit zur erspielen. Michelfeld nutzte zwei von vier Chancen in den zweiten 45 Minuten zum verdienten Sieg in dieser Höhe – per sehenswerten direkten 20-Meter-Freistoß von Spezialist Dominik Schleinitz links oben in den Winkel (53.) und mittels eines berechtigten Foulelfmeter (sicher und platziert vom gefoulten Jannik Friedl verwandelt/74.). Der eingewechselte Zwei-Meter-Mittelstürmer des ASV Leon Haberberger, der am gegnerischen Fünfmeterraum nachsetzte und anlief, scheiterte bei einer Doppel-Chance am ebenfalls eingewechselten SpVgg-Torhüter Dominik Appel (80.). Luca Deml (Ex-Keeper der ASV-Reserve und seit dieser Saison Feldspieler der 2. Mannschaft) wurde in Minute 65 für Dominik Schleinitz eingewechselt und traf in der 87. Minute beinahe zum 1:5 – bei seinem Schuss aus halblinker Position Richtung langes Eck musste der einheimische Schlussmann mit einer Glanzparade retten.
Die SpVgg Sittenbachtal testet noch am Sonntag, 2. August um 15 Uhr bei der DJK Wimmelbach, bevor es am Sonntag, 9. August um 15 Uhr gegen den FSV Erlangen/Bruck II (U23) wieder um Punkte geht. Der ASV Michelfeld tritt zur Generalprobe vor dem Punktspielstart am Samstag, 1. August um 16 Uhr gegen den ASV Pegnitz an – acht Tage später folgt am Sonntag, 9. August um 15 Uhr in Bieberbach der Saisonauftakt bei der SG SV Bieberbach/FC Wichsensrein.
SR: Rudolf Ziegler (1. FC Hersbruck, Gruppe Pegnitzgrund).
Zuschauer: 35 (A-Platz, in Kirchensittenbach).
Tore: 0:1 (35.) Tobias Seibold/Eigentor, 0:2 (40.) Tobias Seibold/Eigentor, 1:2 (45.+1) Sören Voss, 1:3 (53.) Dominik Schleinitz, 1:4 (74., Foulelfmeter) Jannik Friedl.
Besondere Vorkommnisse: In jeder Halbzeit fand eine Trinkpause statt.
Gelbe Karten: To. Seibold (SpVgg Sittenbachtal); N. Brendel (ASV Michelfeld).
Torchancenverhältnis: 2:14 (zur Halbzeit: 2:10).
Eckballverhältnis: 1:5 (zur Halbzeit: 1:4).
SpVgg Sittenbachtal (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Lederer (46. Appel) – Schönemann, Böheim, Schütz, Hauenstein (46. Engelbrecht), Seibold, Günther (65. Pfann), Voss, Kang (71. Ayupov), Häberlein (46. Weigelt), Ti. Wittmann (65. Osmann).
ASV Michelfeld (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Gebsattel – Metschl, L. Ficarra (46. N. Brendel), Akdemir, N. Zitzmann, St. Wiesneth (46. C. Neukam), Dümler (46. L. Schäffner), J. Friedl, Meier (65. Haberberger), Schleinitz (65. Deml), Eschenweck (46. S. Brendel/81. St. Wiesneth).
(obl)