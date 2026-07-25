Michelfeld mit dritten Testspiel-Sieg in Folge von Ralph Strobl · Heute, 22:33 Uhr · 0 Leser

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ASV bei „Klassenkameraden“ klar stärker, „Taler“ schonten Top-Spieler für Pokalspiel am Folge-Tag – sehr sonnige 28 bis 25 Grad, guter Rasen auf großen Platz, insgesamt wenig Zuschauer – erstes Punktspiel in zwei Wochen

Sommervorbereitung 2026

5. Freundschaftsspiel

Samstag, 25. Juli 2026, 16 Uhr:

SpVgg Sittenbachtal - ASV Michelfeld 1:4 (1:2)

Die Gastgeber (zwischen Hormersdorf und Hersbruck zu Hause) traten einen Tag vor ihrem Toto-Pokal-Spiel gegen den Kreisligisten ASV Pegnitz mit 17 Mann an – vom Stamm (mindestens 50 Prozent Punktspieleinsätze in der vergangenen Saison) fehlten zwölf Spieler, acht waren dabei, zwei A-Junioren des Jahrgangs 2008 standen in der Startelf. Der ASV aus dem Stadtgebiet von Auerbach in der Oberpfalz nominierte ebenfalls 17 Kicker – vom potenziellen Stamm der 1. Mannschaft fehlten dieses Mal acht Spieler aus mehreren Gründen, zehn Akteure der „Ersten“ und sieben Spieler der „Zweiten“ bildeten das motivierte Samstag-Aufgebot. Zur Halbzeit hätte es entsprechend des Torchancenverhältnisses 2:10 für Michelfeld stehen können, aber zunächst wertete der Schiedsrichter die ersten beiden ASV-Treffer als Eigentore des gleichen Abwehrspielers namens Tobias Seibold (ein leicht abgefälschter Torschuss von Nico Zitzmann/35. und eine Rechtsflanke von Nico Zitzmann in Richtung des beteiligten Mittelstürmer Daniel Meier zentral am Fünfmeterraum/40.). Die Gastgeber ließen zunächst eine Top-Gelegenheit aus (Stephan Wiesneth blockte noch gegen den frei stehenden Daniel Kang zum Eckball/44.) und trafen dann nach einem Angriff über links durch Kapitän Sören Voss halblinks im Sechzehner konsequent und unhaltbar ins lange Eck zum schmeichelhaften Anschlusstreffer (45.+1). Der ASV ließ eine Reihe fleißig und gut herausgespielter Chancen durch Moritz Dümler (4.), Nico Zitzmann (5., 32., 41., 43.), Daniel Meier (7., 39.) und Jannik Friedl (34.) aus. Zudem fehlte es bei weiteren guten Flanken-Optionen etwas an der Konsequenz, in einem Freundschaftsspiel unbedingt Tore am Fließband zu produzieren.