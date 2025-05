Michelfeld II verteidigt Reli-Platz Zwei

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 23. Spieltag Sonntag, 11. Mai 2025, 13 Uhr: ASV Michelfeld II – TSV Elbersberg II 4:1 (3:1) SR: Roland Hartmann (SV Hohenstadt, Gruppe Pegnitzgrund). Zuschauer: 55 (A-Platz). Tore: 0:1 (4.) Patrick Eckert, 1:1 (5.) Nico Metschl, 2:1 (26.) Nico Metschl, 3:1 (43.) Nico Metschl, 4:1 (49.) Simon Zitzmann. Besondere Vorkommnisse: Michelfeld II musste in dieser Saison schon zum sechsten Mal nach nun 23 Spieltagen „Flex“ (jeweils auf Antrag des Gegners) spielen. Das Torchancenverhältnis betrug 17:4 und das Eckballverhältnis 14:1.

(obl)

Beim sehr heimstarken Tabellenzweiten ASV Michelfeld II standen im Vergleich zum letzten Spiel vor vier Tagen (bei Elf gegen Elf 1:8-Auswärtssieg beim FC Troschenreuth II) neun gleiche Kicker in der Startformation „Neun gegen Neun“ – sechs Auswechselspieler standen auf dem Spielberichtsbogen, zwei weitere einsatzwillige Kicker mussten leider für dieses Match aus dem Aufgebot gestrichen werden, drei Stammspieler fehlten (Liga-Top-Torjäger Marco Wöhrl, Kapitän Alexander Trenz und Fabian Friedl). Die Gäste traten mit zehn Kicker an (neun plus eine Wechsel-Option) – mit Torjäger Patrick Eckert als einigen Stürmer und Michael Kiesl (45) zunächst auf der Bank.

Die Gastgeber waren nach dem 0:1 durch die Ein-Mann-Offensivabteilung namens Patrick Eckert nur wenige Sekunden geschockt und antworteten gleich per Hattrick des sehr spielstarken Mittelfeldspieler Nico Metschl – zur Halbzeit hätte es auch 7:3 stehen können. Michelfeld II war mit einer sehr hohen Ballbesitzquote auf dem breiten A-Platz klar tonangebend, Elbersberg II verteidigte engmaschig in der eigenen Hälfte quasi in einem 1-7-1-System.