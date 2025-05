Michelfeld II verliert überraschend auswärts

Bei Dauer-Niesel-Regen auf einem gut bespielbaren B-Platz lag das Torchancenverhältnis in der ersten Halbzeit bei 5:5 – aber Hiltpoltstein II führte 2:0 dank des treffsicheren Routiniers Markus Müller (36) – mit einem wuchtigen Schuss aus halbrechter Position flach ins lange Eck nach einen gewonnenen Laufduell plus Zweikampf gegen ASV-IV Alexander Trenz (36.) und per Abstauber zentral am Fünfer nach einer Linksflanke von Semir Yavuz (38.). Michelfeld II investierte in den ersten 45 Minuten noch etwas zu wenig und konnte seine guten Gelegenheiten (30-Meter-Freistoß Nico Metschl/11., 20-Meter-Schuss Nico Brendel/29., Samuel Leisner zentral vor dem Torhüter/31., Moritz Dümler aus halblinker Position/32., Simon Zitzmann Richtung kurzes Eck/45.+1) nicht verwerten. Aber auch der HSV II ließ Chancen aus (Andreas Gottschalk/9., Semih Yavuz/15., Stephan Escherich/18.).

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 25. Spieltag Sonntag, 25. Mai 2025, 13 Uhr: Hiltpoltsteiner SV II - ASV Michelfeld II 3:2 (2:0) Die sorgenfreien Gastgeber (letzte Saison Achter in der A-Klasse 9, vor dem Anstoß Neunter in der A-Klasse 5) begannen im Vergleich zur Vorwoche mit Markus Müller und Fabian Schimmel für David Tillmann und Michael Hessler. Die ASV-Reserve aus der Oberpfalz (auswärts bisher sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen) starteten mit Liga-Top-Torjäger Marco Wöhrl, Nico Brendel und Simon Brendel für Stephan Wiesneth (zunächst auf der Bank), Julian Thumbeck (im Abschlusstraining umgeknickt) und Fabian Friedl (Leistenverletzung im Obertrubach-Auswärtsspiel am Freitag, 16. Mai).

In der zweiten Halbzeit traf die nun eine Schippe drauf legende ASV-Reserve zwei Mal sehenswert (Simon Zitzmann nach einem beherzten Solo und einer Finte aus 20 Meter flach rechts unten mit seinem elften Saisontor/56. und Samuel Leisner per Kopfball auf Vorlage von Marco Wöhrl mit Treffer Nummer Zehn/62.) zum jeweils Anschluss, tat sich aber gegen eine engagierte und in den Zweikämpfen körperlich robuste Heimelf sehr schwer. Hiltpoltstein II verzeichnete selbst nach dem 3:1 (60.) per „Sonntags-Schuss“ von Stephan Escherich aus etwa 18 Meter ins rechte obere Kreuzeck noch einige Chancen (Fabian Schimmel aus 25 Meter links vorbei/69., Markus Müller nagelfrei halbrechts im Sechzehner noch abgefälscht zum Eckball/77. Und Stephan Escherich aus einem spitzen Winkel noch zum Eckball abgeblockt/90.) so dass der Sieg nicht unverdient ist – Michelfeld II wollte eigentlich dieses Match gewinnen, so dass die Niederlage ein herber Rückschlag, aber kein Weltuntergang ist. Die ehrgeizige und noch mit vielen jungen talentierten Kickern gespickte ASV-Reserve plus einige wichtige Routiniers (aktuell beeindruckende zwölf Heimsiege bei zwölf Auftritte) leistete sich in 13 Auswärtsspielen mit vier Niederlagen und zwei Remis etwas zu viele vermeidbare Punktverluste, um vor dem letzten Spieltag auf Platz Eins oder Zwei stehen zu können. Deshalb findet am 26. Spieltag quasi ein „Endspiel“ zu Hause um den Reli-Platz Zwei statt – Michelfeld II braucht einen Heimsieg, denn bei einem Unentschieden wäre die ASV-Reserve im direkten Vergleich (Hinspiel 4:2 für Plech II/Neuhaus II) schlechter.

Der neu Siebte Hiltpoltsteiner SV II (32 Punkte) gastiert am letzten Spieltag beim Tabellenführer, Meister und Aufsteiger in die Kreisklasse 1. FC Schnaittach II (67). Der neue Dritte ASV Michelfeld II (59) erwartet zeitgleich am Sonntag, 1. Juni um 13 Uhr den punktgleichen Zweiten SG SV Plech II/SV Neuhaus II zum Derby und Spiel um Platz Reli-Platz Zwei.



SR: Bernd Lassahn (Leupoldstein/Betzenstein, Gruppe Fränkische Schweiz, ASV Pegnitz).

Zuschauer: 20 (B-Platz, an der Schule).

Tore: 1:0 (36.) Markus Müller, 2:0 (38.) Markus Müller, 2:1 (56.) Simon Zitzmann, 3:1 (60.) Stephan Escherich, 3:2 (62.) Samuel Leisner.

Besondere Vorkommnisse: Die Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit betrug drei Minuten.

Gelbe Karten: Yavuz, Gottschalk, Hessler, Mi. Gradl (alle Hiltpoltsteiner SV II); S. Zitzmann, Yapiciyan (beide ASV Michelfeld II).

Torchancenverhältnis: 9:8 (zur Halbzeiu: 5:5).

Eckballverhältnis: 6:7 (zur Halbzeit: 1:4).

Hiltpoltsteiner SV II (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Heptner – Meidl, Yavuz, Mi. Gradl, Gottschalk, Jaglo, Schimmel, Escherich (90. Heid), Gröschel, Mark. Müller, Leibold (46. Hessler/81. Wolf). Nicht eingesetzt: J. Wendler, D. Tillmann, Hubmann.

ASV Michelfeld II (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Deml – C. Neukam, S. Brendel (39. St. Wiesneth), Al. Trenz, N. Brendel, Eisend, Dümler (65. Yapiciyan), Leisner, Wöhrl, Metschl, S. Zitzmann (89. S. Zerreis). Nicht eingesetzt: P. Gradl, Buchmann, Pohl.

(obl)