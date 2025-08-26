Michelfeld II mit verdienten Derby-Auswärtssieg

Drei ASV-Tore zum richtigen Zeitpunkt – konkurrenzfähiger Underdog gegen Aufstiegskandidat - gute Zuschauerresonanz nach dem Spiel der 1. Mannschaften - Letzte Saison 1:8

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

2. Spieltag

Sonntag, 24. August 2025, 16 Uhr:

FC Troschenreuth II - ASV Michelfeld II 2:3 (1:2)

Die Gastgeber, die am ersten Spieltag 4:9 beim TSV Elbersberg II gewannen, boten 17 Akteure auf – zwei davon (Florian Rosemann und Alexander Mandel) mit Einsatzminuten als Auswechselspieler im Vorspiel der 1. Mannschaften in der Kreisklasse 5. Der Gast trat nach drei Wochen ohne Matchpraxis (weder Freundschafts- noch Punktspiel) ebenfalls mit 17 Spieler an, Silas Looshorn kam im Match davor schon als Einwechselspieler zum Einsatz (und dann in der 2. Mannschaft in der zweiten Halbzeit zusammen mit seinem Bruder Mirko auf dem Platz) und mit Kapitän Xaver Eisend, Simon Zitzmann, Samuel Leisner und Julian Thumbeck fehlten vier Stammspieler. Die Gastgeber hatten die erste Torchance durch den Sechs-Tore-Schützen der Vorwoche Christian Oltean (halblinks in der Box, ASV-Torhüter Luca Deml wehrte mit einer Hand zur Ecke ab, 8.), aber Michelfeld II nutzte anfangs zwei von drei Einschussgelegenheiten durch Innenverteidiger Max Gsell (im gegnerischen Sechzehner mit einem strammen Flachschuss, 10.) und Routinier Thomas Kohl (nach einem überlegten Solo, 22.) konsequent. Zwischenzeitlich (20.) wehrte FCT-Keeper Kilian Dettenhöfer einen guten Fernschuss aus über 20 Meter Entfernung von Nico Brendel ab. ASV-Mittelstürmer Marco Wöhrl (letzte Saison 22 Tore) setzte sich zentral stark durch, doch sein Schuss zischte noch leicht abgefälscht links am Kasten vorbei. Der Anschlusstreffer nach einer halben Stunde resultierte nach einem souverän von Timo Kruse verwandelten Elfmeter, der Grund hierfür war ein Zusammenprall am Fünfmeterraum. Der laufstarke und einsatzfreudige Nico Brendel zielte frei vor dem Keeper unplatziert direkt auf diesen (41.) und nach einem Steckpass von ihm auf den schnell durchstartenden Stephan Wiesneth wurde dieser halblinks in der Box noch geblockt (44.). Auf der anderen Seite vereitelte Jan Eschenweck eine Chance der Gastgeber zum Eckball (45.).