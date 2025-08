Michelfeld II mit teilweise guten Testspiel-Eindrücken

Fußball, Herren Freundschaftsspiel in der Sommervorbereitung 2025 Sonntag, 3. August 2025, 13 Uhr: SpVgg Diepersdorf II - ASV Michelfeld II 2:2 (1:0) Die Gastgeber (Absteiger aus der Kreisklasse 4 als Letzter mit zwei Punkten, A-Klasse 7 Erlangen/Pegnitzgrund) traten nach drei Testspielsiegen aus drei Spielen im Juli mit 14 Kicker an – mit Benjamin Dietrich (Startelf) und Tobias Erdmann (Bank), die am Vortag in der „Ersten“ in einem Testspiel (Kreisligist SpVgg Diepersdorf gegen Kreisklassist SpVgg Uehlfeld 8:2) in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden. Die ASV-Reserve aus der Oberpfalz (letzte Saison 3. in der A-Klasse 5, bisher eine Niederlage und ein Sieg jeweils auswärts in der Vorbereitungsphase) fuhr mit fünf Auswechselspieler in den Ortsteil der Marktgemeinde Leinburg – die Spieler Xaver Eisend (Kapitän) und Fabian Friedl übernahmen das Coaching für Trainer Sebastian Pohl (privat verhindert), sechs von 16 Kicker kamen im Juli schon für die „Erste“ des ASV in Testspielen zum Einsatz.

In der ersten Halbzeit ließen die Gäste zwei gute Freistoßgelegenheiten (Xaver Eisend aus 18 Meter halblinker Position über die Latte/19., Xaver Eisend aus 17 Meter zentral flach in die Mauer/29.) und eine Chance per Kopfball (Samuel Leisner auf Freistoßflanke von Xaver Eisend links vorbei/32.) aus und lagen zur Halbzeit knapp hinten. Die Hausherren verzeichneten zwei Möglichkeiten aus dem Spiel heraus (per Kopfball knapp am langen Eck vorbei/21., Patrik Spindler aus 20 Meter an den linken Pfosten/25.) und gingen per direkt verwandelte Ecke von Routinier Frank Fahsl (ASV-Torhüter Luca Deml war im kurzen Eck noch am Ball, 41.) kurz vor der Halbzeitpause in Front.

Nach dem Seitenwechsel war Michelfeld II mit fünf frischen Kräften einige Male am Drücker, erzielte zwei sehenswerte Tore durch Routinier Thomas Kohl (im zweiten Versuch per konsequenten Abstauber nach einem vorher geblockten Schuss von ihm/64., mit zielgenauen Torabschluss nach starker Vorarbeit von Simon Schwendner mit Balleroberung, zwei gewonnene Zweikämpfe und Zuspiel/69.), verpasste aber bei mindestens zwei Situationen den möglichen Siegtreffer zu erzielen. Denn Fabian Friedl hatte Pech, als sein Schuss halblinks im Strafraum Richtung langes Eck noch geklärt werden konnte und Moritz Dümler zielte aus 18 Meter links vorbei (83.). Die ASV-Reserve präsentierte sich in der zweiten Halbzeit ehrgeizig, dieses Testspiel nicht verlieren zu wollen, wobei sogar ein Sieg möglich war. Einige Elemente klappten schon relativ gut (in teilweise ungewohnter personellen Besetzung), einige Sachen gibt es noch zu verbessern und daran zu arbeiten bis zum ersten Punktspiel in erst drei Wochen am Sonntag, 24. August, 16 Uhr beim FC Troschenreuth II. Diepersdorf II gelang nach Führung und Rückstand noch der Ausgleich durch Benjamin Dietrich halblinks frei in der Box mit einem unhaltbaren Flachschuss ins lange Eck (71.). Der erfahrene Schiedsrichter pfiff nach 90 Minuten ab – ersichtlich auf der digitalen Anzeigentafel im Konrad-Räbel-Sportpark.