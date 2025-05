Michelfeld II mit souveränen Derby-Sieg auswärts

Die gut eingestellten und munteren Gäste gingen nach einer Balleroberung durch Linksaußen Moritz Dümler früh in Führung und erhöhte per erzwungenen Eigentor und zwei Klasse-Fernschüsse von Mittelstürmer Samuel Leisner und Aushilfe Silas Looshorn zum beruhigenden 0:4-Halbzeitstand: Beim 0:1 (8.) versenkte „MoDü“ in halblinker Position einfach zielstrebig den Ball flach im gegnerischen Kasten – sein sechstes Saisontor. Beim 0:2 (24.) war der wieder lauf- und spielstarke Nico Brendel am Fünfer entscheidend beteiligt, sein Schuss wurde quasi zwei Mal abgefälscht und letztlich als Eigentor durch Nikolas Kolb gewertet. Eine Minute später fiel schon das 0:3 durch einen 18-Meter-Schuss von Samuel Leisner, der (auffallend mit kurzen Haaren, davor kannte man in mit einer Löwenmähne-Wuschel-Frisur) und das 0:4 in Minute 36 geht auf das Konto von Sechser Silas Looshorn mit einem beherzten und wuchtigen 25-Meter-Schuss, der im FCT-Tor einschlug. Eine Rechtsflanke von Simon Zitzmann schoss Leisner zentral direkt links vorbei (21.) und Nico Brendel zielte halbrechts in der Box am langen Eck vorbei (32.). Die Gastgeber verzeichneten zwei gute Chancen durch Stürmer-Routinier Christian Oltean (sein Schuss in freier Position wurde noch von der Torlinie weggeköpft/15., ein 20-Meter-Schuss zischte knapp links vorbei/17.), waren aber insgesamt der starken Michelfelder Reserve spielerisch, läuferisch und kämpferisch klar unterlegen. Der 46-jährige Oltean (fünf Saisontore) war in der ersten Halbzeit Gegenspieler von Armin Buchmann (47, 1996/97 drei Kurzeinsätze in der Bezirksliga für den ASV Michelfeld, langjähriger Stammspieler der „Ersten“ in der Kreisliga und Kreisklasse).

In der Halbzeitpause kam auf ASV-Seite Dominik Maier (40) für Armin Buchmann (47). Nach dem Seitenwechsel machte der ASV II schnell das halbe Dutzend voll (Rechtsaußen Simon Zitzmann auf Linksflanke von Moritz Dümler halbrechts im Strafraum hoch unter die Latte ins lange Eck mit seinem achten Saisontor/52. und Samuel Leisner im zweiten Versuch gegen den zunächst abwehrenden FC-Torhüter Luis Schindler mit Treffer Nummer Neun/54.), legte sehenswert per Schlenzer ins lange Eck das 0:7 durch Nico Brendel auf Vorlage des starken Stephan Wiesneth nach (66.) und erhöhte per schön direkt links oben versenkten 22-Meter-Freistoß von Ballvirtuose Nico Metschl noch auf 1:8 (86.) – nicht ganz der höchste Punktspiel-Saisonsieg nach einem 9:2 und 7:0 im Jahr 2024. Troschenreuth II war an diesem Abend in dieser personellen Besetzung total überfordert, mindestens eine Klasse schlechter, schaffte aber per 25-Meter-Fernschuss ins lange Eck zwischenzeitlich zumindest den Ehrentreffer zum 1:7 durch Johannes „Hansi“ Lindner (74.). Oltean hatte mit einem Lupfer über die Latte Pech (64.) und auf der anderen Seite hätten Leisner per Kopfball (auf Linksflanke von Wiesneth, 62.), Wiesneth halblinks mit einem raffinierten Schuss Richtung kurzes linkes obere Kreuzeck (Torhüter Schindler wehrte noch zum Eckball ab, 79.) und Moritz Dümler (20-Meter-Schuss an den linken Pfosten und Nachschuss-Chance von Simon Zerreis am Fünfer, 85.) durchaus auf ein zweistelliges Ergebnis stellen können. Michelfeld II störte in der Entstehungsphase zwei Mal nicht konsequent, den Schuss sah der ASV-Torhüter bei der „Abfeuerung“ nicht optimal, reagierte deshalb etwas verspätet und der Ball setzte dann noch tückisch auf. Die Truppe von Trainer Sebastian Pohl hat wieder (dieses Mal trotz einiger fehlenden Stammspieler, die dank der großen und leistungsstarken Gesamtkaders für zwei Teams gut kompensiert wurden) gezeigt, wie motiviert, ehrgeizig, spielfreudig und für A-Klassen-Verhältnisse qualitativ hochwertig - und somit sehenswert (bisher in 22 Spielen 84:33 Tore) - sie Fußball spielen kann.