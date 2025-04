Michelfeld II mit sicheren Auswärtssieg

Die Gastgeber konnten in den ersten zehn Minuten ein noch nicht optimales Abwehrverhalten der ASV-Kicker nicht zur Führung nutzen. Nach dem 0:1 und 0:2 durch Mittelstürmer und Liga-Top-Torjäger Marco Wöhrl (flach links unten auf Vorarbeit des gut anlaufenden Fabian Friedl/11. und aus halbrechter Position flach ins lange Eck/35.) mit seinen tatsächlichen Saisontoren Nummer 21 und 22 waren die nun kontrolliert agierenden und auch gut gelaunten Michelfelder auf einem guten Weg zu ihrem fünften Auswärtssieg (beim zehnten Auftritt). Der „Harry Kane des A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund“ hatte sein Visier mal wieder gut eingestellt und die weiteren Teammitglieder verrichteten ihren Job auf dem Platz ehrgeizig, fleißig, kommunikativ und konzentriert über 90 Minuten. Vor zwei Wochen führte Michelfeld II beim Hedersdorfer Nachbarverein SV 0sternohe II ebenfalls zur Halbzeit mit 0:2 und verlor dann 3:2 – dieses Mal sollte dies nicht passieren.

Da sich die Heimelf an diesem Tag in der Offensive als zu harmlos erwies (nur eine nennenswerte Torchance durch Haidara Saleh halblinks frei im Sechzehner mit einem abgeblockten Schuss zum Eckball in der 60. Minute) konnten die Gäste – mit viel Platz für spielerische Elemente in der zweiten Halbzeit – sich sogar den Luxus erlauben, drei Top-Chancen auszulassen: Eine optimal getimte Rechtsflanke von Simon Zitzmann konnte Center Marco Wöhrl (frei zentral am Fünfer) mit zu wenig Druck hinter dem Ball nur in die Arme des Torhüters köpfen (53.). Im Anschluss von ASV-Eckball Nummer sieben (von zehn) brachte Wöhrl den Ball am Fünfmeterraum nicht im Kasten unter – der Ball versprang etwas (70.). In Minute 77 betrat ASV-Coach Sebastian Pohl (33) erstmals in dieser Saison als Spieler das Feld und agierte an Zehner im Mittelfeld. Zwei Minuten später probierte es Fabian Friedl von rechts mit einer scharfen und flachen Hereingabe (halb Flanke, halb Torschuss) und die Kugel rauschte durch den Fünfer knapp am Tor vorbei. Beim 0:3 nach knapp eine Stunde Spielzeit leistete der kurz davor eingewechselte Albert Yapiciyan (mit seiner zweiten Torvorlage in dieser Saison) die Vorarbeit für den sehr präsenten und dieses Mal einmaligen Torschützen Fabian Friedl, der halbrechts in der Box flach und scharf ins Torwarteck einschoss. ASV-Keeper Luca Deml hielt seinen Kasten sauber, so dass Michelfeld II zum vierten Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieb.