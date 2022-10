Michelfeld II mit Auswärtssieg beim Hinrundenfinale

ASV-Reserve bleibt auch nach Rückstand in Erfolgsspur – Bieberbach II/Wichsenstein II mit einigen erfahrenen Kickern

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

13. Spieltag

Sonntag, 23. Oktober 2022, 13 Uhr:

SG SV Bieberbach II/FC Wichsenstein II - ASV Michelfeld II 1:3 (1:2)

Die Spielgemeinschaft der Gastgeber bot 13 Spieler auf, darunter fünf im Alter zwischen 33 und 45 Jahre. Michelfeld II, vor dem Anstoß vier Punkte und drei Plätze besser, trat ebenfalls mit 13 Mann an – darunter ein potenzieller Erste-Mannschaft-Spieler nach Verletzungspause (Simon Schwendner), ein aushelfender Akteur (Sven Lungershausen)und ein A-Junior (Xaver Eisend).

Die Gastgeber verwerteten ihre zweite Torchance nach einem Eckball schließlich durch Patrick Dogan relativ früh (11.) zum 1:0. In der zehnten Minute senkte sich eine Flanke aus dem Halbfeld noch gefährlich. Doch Michelfeld II führte zur Halbzeit knapp nach Toren durch André Bachmann (16-Meter-Schuss ins linke Eck, 31.) und Julian Thumbeck (nach Abpraller vor dem Torwart abgestaubt, 44.). Die Begegnung auf dem B-Platz in Wichsenstein war deshalb zur Halbzeitpause noch nicht entschieden.

Nach einem Pfostentreffer von ASV-Stürmer Constantin Neukam (50.) dauerte es bis zur 75. Minute, ehe die Gäste quasi den Deckel auf das Spiel machten: Einen Thumbeck-Freistoß zu Marcel Rieger am langen Pfosten legte Fabian Ziegler in die Mitte zu Julian Thumbeck, der den gegnerischen Torhüter Andreas Förtsch zum 1:3-Endstand tunnelte. Thumbeck hat mit seinem Doppel-Pack in der mannschaftsinternen Torschützenliste mit dem führenden Jakob Küffner (nun beide drei Treffer) gleichgezogen. Die gastgebende SG erlitt ihre dritte Heimniederlage, die ASV-Reserve feierte seinen dritten Auswärtssieg in dieser Saison. Michelfeld II (noch drei Spiele in diesem Jahr) hat in der vierten Spielzeit A-Klasse in Folge schon 22 Punkte auf dem Konto – in der vergangenen Saison war es zur Winterpause 18.

Die SG SV Bieberbach II/FC Wichsenstein II (unverändert Siebter, 15 Punkte) gastiert am Sonntag, 30. Oktober um 13 Uhr beim Neunten SG SpVgg Weißenohe II/TSV Gräfenberg II (13 Zähler). Der ASV Michelfeld II (weiterhin Vierter, 22) spielt bereits am Samstag, 29. Oktober um 15 Uhr in Bärnfels gegen den neuen Tabellenführer SG Oberes Trubachtal (29).

SR: Wolfgang Schaner (DJK-SC Oesdorf, Gruppe Forchheim).

Zuschauer: 30 (B-Platz, Wichsenstein).

Tore: 1:0 (11.) Patrick Dogan, 1:1 (31.) André Bachmann, 1:2 (44.) Julian Thumbeck, 1:3 (75.) Julian Thumbeck.

Besondere Vorkommnisse: Im ESB des BFV steht durch einen Eingabe-Fehler des SR der Name des Torschützen zum 1:2 falsch online – richtig ist Thumbeck, nicht Alexander Trenz.

Gelbe Karten: Dogan, Walz (beide SG SV Bieberbach II/FC Wichsenstein II); Bachmann (ASV Michelfeld II).