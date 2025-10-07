Michelfeld II mit Arbeitssieg auf Relegationsplatz Zwei Verlinkte Inhalte AK 5 Michelfeld II Pegnitztal II

ASV-Reserve gewinnt mühsam und nicht unverdient – gute Taktik der Gäste nur mit Toren, nicht mit Punkt belohnt – erträgliches Herbst-Wetter (elf Grad, bewölkt), ordentliche Licht- und Bodenverhältnisse, überschaubare Zuschauerzahl – „Flex“ (9:9) auf rechtzeitigen Antrag des Gastvereins - letzte Saison 2:1 und 1:2 A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

5. Spieltag (verlegtes Nachholspiel vom Sonntag, 14. September)

Dienstag, 7. Oktober 2025, 18.30 Uhr:

ASV Michelfeld II – SG Oberes Pegnitztal II 3:2 (2:1)

Die Gastgeber (zuletzt drei Heimsiege in Folge) boten nach der 4:2-Niederlage in Neuhaus vor vier Tagen 15 Spieler auf – es fehlten fünf potenzielle Stammspieler. Die SG aus Rupprechtstegen, Velden und Hartenstein (kleiner Gesamtkader für zwei Teams, viele Langzeitverletzte) trat mit zehn Akteuren an – Im Flex-Modus (9:9) mit nur einem Auswechselspieler.

Die auf einem massiven Defensivverbund und ihren schnellen Mittelstürmer Nico Deinzer setzenden Gäste nutzten ihre vierte Top-Chance zum überfälligen 0:1 durch Luca Wolf (unhaltbar flach links unten auf Vorlage von Nico Deinzer, 15.). Davor musste der starke ASV-Torhüter Luca Deml zwei Mal gegen den frei stehenden Nico Deinzer in höchster Not für seine nicht eng und konzentriert genug deckenden Abwehrspieler mit Paraden retten (4., 9.) – eine Top-Nachschusschance wurde von den Gästen zudem vergeben (9.). Michelfeld II hatte offensiv eine sehr hohe Ballbesitz- und Spielanteil-Quote, operierte aber zu wenig über die Außenpositionen, der finale Pass durch die enge Mitte kam nicht an – positiv war bis zur Halbzeitpause die Trefferquote (zwei von drei von Chancen verwertet) durch Mittelstürmer Marco Wöhrl (halbrechts frei im Sechzehner ins lange Eck einschießend/21., aus 17 Meter wuchtig rechts oben einnetzend/43.), Thomas Kohl ließ auf Zuspiel von Benedikt Schindler aus rund 16 Meter links am Tor vorbei(40.). Nach hochkarätigen Einschussmöglichen auf beiden Seiten erhöhte der eingewechselte Thomas Hofmann (cool rechts unten eingelocht) auf 3:1, aber schon eine Minute später (59.) erzielte Nico Deinzer nach einer Flanke von rechts mit seinem siebten Saisontor den 3:2-Anschlusstreffer. Pegnitztal II vergab zwei Riesen-Chancen zum zwischenzeitlich möglichen 2:2 (51.) und auf der anderen Seite scheiterte in Minute 55 Wöhrl (nun drei Saisontore, letzte Saison 22) zentral im Strafraum in freier Position am Gäste-Keeper Rudolf Pfeffer. Robin Popp zielte bei einem 22-Meter-Freistoß einige Meter über das Gäste-Gehäuse (86.). Die Gastgeber ließen in der letzten halben Stunde keine Großchance der Gäste mehr zu, nutzten fünf Wechseloptionen, brachten den eher glanzlosen vierten Heimsieg unter Dach und Fach und blieben in der Tabelle oben dran – die SG OP II, die aufgrund ihrer langen Verletztenliste bis auf Weiteres „Flex“ (9:9) spielen wird, kassierte ihre dritte Auswärtsniederlage trotz einer tapferen Leistung.