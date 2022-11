Michelfeld II holt verdient achten Saisonsieg

(obl) Die Gastgeber (schon 37 verschiedene Spieler in dieser Saison in Punktspielen eingesetzt) traten dieses Mal mit 15 Mann (inklusive der zwei A-Junioren Konstantin Knoll und Xaver Eisend) an – und vier Spieler davon (Fabian Ziegler, Marcel Rieger, Leon Haberberger und Jakob Küffner) standen im anschließenden Spiel noch im 16-Mann-Aufgebot der „Ersten“. Die Spielgemeinschaft der „Zweiten“ des Kreisligisten Weißenohe und des A-Klassisten Gräfenberg (insgesamt bereits 39 aktiven Kickern), die im Hinspiel 1:1 gegen Michelfeld II spielte, setzte zum dritten Mal in dieser Saison auf Florian Braun als Torhüter – auch Erste-Mannschaft-Keeper des Kreisligisten Weißenohe.

Die ASV-Reserve war gut im Spiel und ging nach einer Freistoßflanke in halblinker Position von Dominik Maier per unglücklichen Eigentor eines Gäste-Verteidigers zentral im Sechzehner aufgrund eines Chancenplus verdient mit 1:0 zur Halbzeit in Führung. Weißenohe II/Gräfenberg II verzeichnete in den ersten 45 Minuten immerhin zwei gefährliche Torannäherungen (15., 20.).

Nach dem relativ schnellen 2:0 per Abstauber von Nicolas Bauer kamen die tapferen Gäste etwas besser ins Spiel, konnten aber einen 20-Meter-Schuss (66.) und einem Elfmeter (90.) nicht im ASV-Kasten unterbringen. Der eingewechselte Patrick Gradl vergab eine Gelegenheit (78.) ehe nach der Flanke in die Box Alexander Trenz per Kopfball über den herauslaufenden Torhüter hinweg das spielentscheidende 3:0 gelang – das erste Tor des 28-Jährigen in seiner Fußball-Karriere.

Der ASV Michelfeld II (unverändert Fünfter, 25 Zähler) gastiert am Sonntag, 13. November um 12.30 Uhr beim Neunten SpVgg Hüttenbach III (15) zum Jahresabschluss-Spiel 2022. Der neue Zehnte SG SpVgg Weißenohe II/TSV Gräfenberg II (13) tritt am 13. November um 14.30 Uhr beim Tabellenführer TSV Elbersberg (33) an.