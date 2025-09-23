Michelfeld II gewinnt „zu Null“ in Bärnfels

Zwei Tore in der zweiten Halbzeit reichten zum Sieg – schönes September-Wetter (22 Grad, stark bewölkt) – letzte Saison am Freitag, 16. Mai in Obertrubach 0:1 für Michelfeld II A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

7. Spieltag

Sonntag, 21. September 2025, 12.30 Uhr:

SG Oberes Trubachtal - ASV Michelfeld II 0:2 (0:0)

Die gastgebende Spielgemeinschaft aus vier Vereinen (TSV Geschwand, SV Wolfsberg, TSC Bärnfels und SpVgg Obertrubach), die letzte Saison Achter wurde, trat mit 15 Akteure an – mit vier Veränderungen im Vergleich zum Donnerstag-Spiel, ohne die Stürmer-Routiniers Florian Kirsch und Jürgen Igl. Die ASV-Reserve aus der Oberpfalz reiste mit 14 Spieler an – es fehlten sieben potenzielle Stammspieler, von der spielfreien 1. Mannschaft (Kreisklasse 5) waren Kapitän Max Zerreis von der Startelf und Lorenzo Ficarra von der Ersatzbank dabei.



Die ASV-Kicker verzeichneten in der ersten Halbzeit schon einige Chancen (die beste Gelegenheit hatte Mittelstürmer Marco Wöhrl, der in dieser Saison noch kein Tor auf seinem Konto hat, mit einem Pfostentreffer in der 19. Minute), netzten aber bis zur Halbzeitpause noch nicht ein. Marco Wöhrl (Schuss, 9.) und Max Zerreis Kopfball nach einer Ecke, 10.) trafen früh nicht. Torhüter Luca Deml verhinderte mit einer Parade die Führung der Gastgeber (24.). Noch vor dem Pausenpfiff (41.) wurde Routinier Thomas Kohl für Robin Popp eingewechselt.

Mitte der zweiten Halbzeit (57.) schoss Lorenzo Ficarra im Sechzehner halbrechts ins kurze Eck zum 0:1 ein und Julian Thumbeck (er traf bereits am Mittwoch beim 2:1-Heimsieg gegen den TSV Elbersberg II) erhöhte in der Schlussminute auf Vorlage von Thomas Kohl zum 0:2-Endstand. Es gab einige wenige Gelbe Karten, beide Teams hatten in den zweiten 45 Minuten Chancen auf den ein oder anderen Treffer, aber der Dritte der letzten Saison ASV Michelfeld II gewann wieder im Trubachtal. Fazit: Die SG Oberes Trubachtal (letzte Saison Achter, aktuell Neunter) ist ohne klassischen Torjäger nur eine Mannschaft für das Tabellenmittelfeld der A-Klasse. Der ASV Michelfeld II kann sich mit Trainer Sebastian Pohl glücklich schätzen, einen relativ großen Pool an leistungsstarken Spieler für zwei eigenständige Teams (in dieser Saison bereits 40 in den Punktspielen eingesetzt) zur Verfügung zu haben – mit der tabellarischen Orientierung (drei Zähler werden voraussichtlich noch auf das Punktekonto gutgeschrieben, da der FC Pegnitz II am 3. September wegen Spielermangel nicht antrat) Schritt für Schritt nach oben. Der Tabellenneunte SG OT (sechs Matches, sieben Zähler) hat am Samstag, 27. September um 16.30 Uhr wieder in Bärnfels Heimrecht gegen den punktlosen Letzten FC Pegnitz II. Der neue Siebte ASV Michelfeld II (erst vier Spiele, neun Punkte) erwartet am gleichen Tag um 14 Uhr den Zweiten SG SC Kühlenfels II/SV Kirchenbirkig-Regenthal II (sechs, 15).