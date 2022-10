Michelfeld II gewinnt spannendes „Reservisten-Treffen“

Kampfstarke ASV-Reserve musste lange Zeit um Sieg zittern – ersatzgeschwächte Gäste vergaben Riesenchancen

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

12. Spieltag

Sonntag, 16. Oktober 2022, 13 Uhr:

ASV Michelfeld II – SG TSC Pottenstein II/SV Kirchahorn II 3:1 (1:1)

Tore: 1:0 (10.) Jannik Friedl, 1:1 (45.+2) Dominik Zitzmann, 2:1 (48.) Jakob Küffner, 3:1 (83.) Dominik Maier. - SR: Phillip Ebner (SpVgg Sittenbachtal, Gruppe Pegnitzgrund). – Zuschauer: 40 (B-Platz in der Langgräfe). - Besondere Vorkommnisse: Insgesamt vier Gelbe Karten.

(obl)

Die ASV-Reserve trat im Vergleich zur starken kämpferischen Leistung gegen den ASV Pegnitz II am Mittwoch (0:1) nun vier Tage später auf drei Positionen in der Startelf (dieses Mal mit drei A-Junioren) verändert an – mit drei Auswechselspieler. Die SG der Gäste, letzte Saison Zwölfter und in Michelfeld 2:3 erfolgreich, konnte nur mit einem Auswechselspieler antreten.

Die Gastgeber gingen auf dem gut bespielbaren B-Platz früh (10.) durch A-Junior Jannik Friedl mit 1:0 in Front, als dieser auf Querpass von Constantin Neukam ins lange Eck einschießen konnte. Michelfeld II ließ sich danach etwas vom Gegner, der einige Torannäherungen verzeichnete, quasi einlullen und kassierten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einem Eckball per Koppe-Schlenzer von Dominik Zitzmann (halbrechts im Sechzehner) ins lange Eck den Ausgleich.