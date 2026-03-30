Michelfeld II gewinnt hoch beim Tabellenletzten von Ralph Strobl · Heute, 00:37 Uhr · 0 Leser

ASV-Routinier trifft vier Mal auswärts – 26 Minuten Spielunterbrechung – in der Vorrunde (Mittwoch, 17. September) 2:1 für Michelfeld II – Elbersberg II erst mit einem Saisonsieg (am Sonntag, 12. Oktober gegen die SG SV Hiltpoltsteiner SV II/TSV Gräfenberg II 4:0) A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

19. Spieltag

Sonntag, 29. März 2026, 13 Uhr:

TSV Elbersberg II - ASV Michelfeld II 0:7 (0:3)

Die Gastgeber (2024/25 noch Zehnter, aktuell Letzter mit erst einem Saisonsieg) traten auf ihrem bekannten B-Platz mit reduzierter Spieleranzahl an – mit Winfried Spethling (54) im Tor und Michael Kiesl (46, vier Saisontore) als Mittelstürmer, zwei Ersatzspieler saßen auf der Bank. Bei der ASV-Reserve aus der Oberpfalz stand zum zweiten Mal in dieser Saison Armin Buchmann (48, jetzt 646 Spiele im Herrenbereich normalerweise als Feldspieler für Michelfeld, 2022/23 Co-Spielertrainer des TSV Elbersberg II in der B-Klasse) als Aushilfs-Keeper zwischen den Pfosten – sechs Wechseloptionen standen zur Verfügung, sechs Stammspieler in allen Mannschaftsteilen fehlten.

Michelfeld II stellte mit zwei Toren in der ersten zehn Minuten früh die Weichen auf Sieg und legte vor der Halbzeitpause den dritten Treffer nach – Moritz Dümler erzielte sein erstes Saisontor aus rund 18 Metern per Aufsetzer ins lange Eck (2024/25 waren es sechs) und Routinier Thomas Kohl traf zwei Mal (nach einem Steckpass von Fabian Friedl und per sehenswerten 25-Meter-Schuss rechts oben). Beide Teams hatten noch zwei Chancen, so dass es nach 45 Minuten 2:5 hätte stehen können: ASV-Torhüter Armin Buchmann verhinderte mit einer Parade zum Eckball einen Einschlag (8.) und ein schnell ausgeführter 22-Meter-Freistoß von Michael Kiesl flog links vorbei (38.). Zwischenzeitlich hätten Robin Popp (frei vor dem Keeper, 16.)und Van Hiep Tran mit einem Pfostentreffer plus Nachschuss-Chance von Robin Popp (21.) treffen können. Der 40-jährige Offensivspieler Thomas Kohl schraubte mit zwei weiteren Einschüssen seinen beachtlichen Tageswert auf vier und seine Anzahl an Saisontreffer (nun als alleiniger bester Schütze der ASV-Reserve) auf elf Einträge. Zunächst passte der nimmermüde Kohl auf Winter-Neuzugang Tran, der dann mit einem Heber über das Tor zielte (50.). Der zweite Januar-Transfer Louis Schnoy schoss halblinks im Sechzehner drüber (51.). Beim 0:4 (53.) passt der eingewechselte Luca Schäffner diago auf den nicht zu stoppenden Thomas Kohl, der dann mit einer feinen Einzelleistung halbrechts in der Box flach und platziert ins lange Eck einschoss. Drei Minuten später visierte der über links durchgebrochene Moritz Dümler flach knapp am langen Eck vorbei. Beim 0:5 (58.)leistete Van Hiep Tran die Vorarbeit und Thomas Kohl schoss halbrechts im Sechzehner einfach humorlos ins lange Eck. Nach der 26-minütigen Spielunterbrechung mit Restspielzeit 30 Minuten trugen sich auch noch die eingewechselten Luca Schäffner (halbrechts ins lange Eck, Assist Jan Eschenweck, 78.) und Jan „Emre“ Eschenweck per Freistoß am rechten Strafraum-Eck ins lange Eck (noch abgefälscht von TSV-Kapitän David Hellmuth, 89.) in die Torschützenliste ein – in der einseitigen Partie mit zwei Gelben Karten hätte das Spiel entsprechend des Torchancenverhältnisses 2:16 ausgehen können. Denn in der letzten halben Stunde fehlten Albert Yapiciyan (Keeper pariert/72., am Fünfer am Torsteher scheiternd/80.) und Jan Eschenweck (Fußabwehr des Torhüters/75., auf Vorlage von Benedikt Schindler über die Latte/84.) bei hochkarätigen Chancen der Killer-Instinkt – sonst wäre die einseitige Partie wohl zweistellig ausgegangen.