Michelfeld II gewinnt Derby gegen Tabellenführer von Ralph Strobl · Heute, 22:01 Uhr · 0 Leser

Frühe Führung und kampfstark – spielerisch beiderseits eher Mittelmaß, annehmbare elf Grad sonnig, nicht einfache Bodenverhältnisse (nach Spiel der 1. Mannschaft am Vortag), überdurchschnittliche Zuschauerresonanz - in der Vorrunde am 3. Oktober 4:2 für Plech II/Neuhaus II, ASV-Reserve nun im direkten Vergleich besser A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

22. Spieltag

Mittwoch, 22. April 2026, 18.15 Uhr:

ASV Michelfeld II – SG SV Plech II/SV Neuhaus II 3:0 (1:0)

SR: Paul Donauer (Lauf, Laufer SV, Gruppe Pegnitzgrund). A-Klasse-Referee.

Zuschauer: 70 (A-Platz, ohne Flutlicht, Sonnenuntergang um 20.30 Uhr).

Tore: 1:0 (10.) Marco Wöhrl, 2:0 (65.) Luca Schäffner, 3:0 (82.) Jan Eschenweck.

Besondere Vorkommnisse: Torhüter Patrick Schmid (ASV Michelfeld II) wehrte Foulelfmeter von Franz Ertel ab (72.). Gelb-Rot gegen Stephan Kasper (Trainer SG SV Plech II/SV Neuhaus II) wegen wiederholten Reklamieren (35./90.).

(obl)

Die Gastgeber, die vor drei Tagen 3:3 bei der SG SC Kühlenfels II/SV Kirchenbirkig-Regenthal II spielten, begannen mit Manuel Lehner (von der 1. Mannschaft), Benedikt Schindler und Moritz Dümler für Dominik Schleinitz (krank), Thomas Kohl und Jan Eschenweck (zunächst auf der Bank) in der Startelf – 16 Akteure waren aufgeboten. Die Spielgemeinschaft aus Plech und Neuhaus (nach der Winterpause alle fünf Punktspiele gewonnen) lief mit Christian Laus, Niels Rehschuh und Felix Wollner für Stephan Kasper (verletzt), Andreas Dotzler, Lukas Ehret (beide auf der Bank) auf – 15 Kicker waren nominiert. Die erste klare Torchance hatten die Gäste (9.), aber schon eine Minuten später erzielte Mittelstürmer Marco Wöhrl mit seinem zehnten Saisontor das 1:0, das die kompakten und willigen Gastgeber bis zur Halbzeit verteidigten – inklusive eines herausragenden Torhüters namens Patrick Schmid (38, derzeit Aushilfe), der mit zwei Paraden sein Team super unterstützte. Zudem vergaben die Gäste, die an diesem Mittwochabend nicht ihr Leistungsmaximum abrufen konnten (spielerisch, läuferisch und kämpferisch) noch zwei hochkarätige Einschussgelegenheiten.