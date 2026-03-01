Michelfeld II gewinnt auswärts ersten und einzigen Test von Ralph Strobl · Heute, 19:31 Uhr · 0 Leser

Nach Rückstand und Ausgleich drei Mal sportlich geantwortet - freundschaftlicher Vergleich von zwei A-Klassisten unterschiedlicher Staffeln – beide Teams mit Winter-Neuzugängen - kurz vor dem ersten Punktspiel 2026 Wintervorbereitung 2026

Freundschaftsspiel

Sonntag, 1. März 2026, 13 Uhr:

Türk. SV Erlangen (13. A-Klasse 1 Erlangen/Pegnitzgrund) - ASV Michelfeld II (6. A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund) 2:3 (1:2)

Die mittelfränkischen Gastgeber mit türkischen Spielernamen traten in ihrem zweiten Testspiel 2026 mit 15 Mann an – inklusive aller vier Winter-Neuzugänge (darunter Spielertrainer Can Culha). Die ASV-Reserve aus der Nördlichen Oberpfalz reiste zum ersten Match in diesem Jahr mit 13 Akteuren an, darunter die zwei Winter-Neuzugänge Louis Schnoy und Van Hiep Tran, sechs Spieler kamen zwei Tage vorher in einem Testspiel der 1. Mannschaft schon zum Einsatz, sieben potenzielle Stammspieler der „Zweiten“ fehlten aus mehreren Gründen, im Tor stand (wie am Freitag bei der Ersten) aushilfsweise der Zwei-Meter-Stürmer der 1. Mannschaft Leon Haberberger.

Die Gastgeber gaben anfangs zwei Distanzschüsse ab (Can Culha aus 16 Meter/5., Torjäger Sinan Sari aus 24 Meter/15.), gingen durch Salih Cetiner aus fünf Metern in Führung (17.), aber die Gäste antworteten sportlich relativ schnell mit einem 20-Meter-Schuss von Julian Thumbeck zum Ausgleich (18.) und stellten per Thumbeck-Handelfmeter (verursacht durch Routinier und Kapitän Ismail Soner/25.) auf 1:2 zur Halbzeit. ASV-Keeper Leon Haberberger hielt einen Kopfball von Can Culha (40.) und auf der anderen Seite köpfte der dieses Mal als Mittelstürmer aufgebotene ASV-Kicker Nico Brendel nach einem Eckball an den Pfosten (45.+1). In der zweiten 45 Minuten, als beide Teams einige Male aus- und rückwechselten, fiel auf beiden Seiten noch jeweils ein Tor. Nach einer Hereingabe von rechts durch 1:0-Torschütze Salih Cetiner traf der neue Erlanger Spielertrainer Can Culha per Flachschuss zum 2:2 (54.) und Mitte der zweiten Halbzeit (66.) erzielte ASV-Neuzugang Van Hiep Tran in seinem ersten Spiel für Michelfeld aus sechs Metern volley den 2:3-Siegtreffer. Beim Torchancen- und Eckballverhältnis war Erlangen knapp besser, aber Michelfeld II gewann das Spiel. Bei der ASV-Reserve gab es keine weiteren ernsthaften Verletzungen – Simon Brendel wurde früh in der ersten Halbzeit quasi angeschlagen ausgewechselt, wird aber voraussichtlich am kommenden Wochenende wieder einsatzbereit sein. Der derzeit verletzte Stammkeeper Luca Deml fungierte als einziger anwesende ASV-Reserve-Betreuer.