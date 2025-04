Michelfeld II bleibt Zweiter

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 21. Spieltag Sonntag, 27. April 2025, 14.30 Uhr (erfolgte Anstoßzeitverlegung bereits am Sonntag, 23. Februar wegen „Weißen Sonntag“/Heilige-Kommunion-Feier): ASV Michelfeld II – SG Oberes Pegnitztal II 2:1 (1:0) SR: Dietmar Dresel (TSV Elbersberg, Gruppe Fränkische Schweiz). Zuschauer: 65 (A-Platz). Tore: 1:0 (3.) Fabian Friedl, 1:1 (70.) Jonas Schraudner, 2:1 (90.+5) Simon Zitzmann. Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot (90.+3) gegen Stefan Lauber (SG Oberes Pegnitztal II), Zehn-Minuten-Zeitstrafe (74.) gegen Fabian Friedl (ASV Michelfeld II). Die Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit betrug 5:47 Minuten.

(obl)

Die gastgebenden Oberpfälzer mit Tendenz Richtung Aufstiegsrelegation (bis vor dem Anstoß mit zehn Siegen bei zehn Heimspielen) liefen im Vergleich zum letzten Spiel vor zwei Wochen (0:3-Auswärtssieg beim 1. FC Hedersdorf II) mit Armin Buchmann, Simon Brendel und Moritz Dümler für Alexander Trenz, Dominik Maier und Constantin Neukam (auf der Ersatzbank) auf – 16 Mann standen im Aufgebot, vom Stamm fehlten Alexander Trenz (Achillessehnenprobleme), Julian Thumbeck und Simon Zerreis. Die Gäste-SG aus Rupprechtstegen, Velden und Hartenstein (in diesem Jahr in sechs Spielen noch ohne Niederlage) trat mit 14 Kicker an – im Vergleich zum letzten Spiel vor drei Tagen (2:2 beim FC Troschenreuth II) mit drei personellen Änderungen in der Startelf.

Die Gastgeber begannen dynamisch und gut, führten schnell (3.) per Abstauber durch Ersatz-Kapitän Fabian Friedl nach einem 22-Meter-Freistoß-Latten-Treffer von Nico Metschl mit 1:0, konnten aber bei zwei Chancen (34., 36.) nicht auf 2:0 stellen. Nach 15 bis 30 Minuten kamen die Gäste besser ins Match, agierten plötzlich mutiger, aber verzeichneten nur eine Halbchance (10.).