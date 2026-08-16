Michelfeld II besiegt Tabellenletzten spät, aber verdient von Ralph Strobl · Heute, 19:31 Uhr · 0 Leser

Insgesamt drei Tore in der Schlussphase – Fünfter gegen Zehnter der vergangenen Saison – schwierige Platzverhältnisse fast ohne Rasen, wenig Zuschauer, offensivfreudige Gastgeber, sonnige und bewölkte 29 bis 28 Grad A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

2. Spieltag

Sonntag, 16. August 2026, 13 Uhr:

ASV Michelfeld II – SG Oberes Trubachtal 2:1 (0:0)

SR: Paul Donauer (Lauf, Laufer SV, SR-Gruppe Pegnitzgrund).

Zuschauer: 20 (A-Platz).

Tore: 1:0 (79.) Dominik Maier, 2:0 (83.) Jan Eschenweck, 2:1 (88.) Luca Rupprecht.

Besondere Vorkommnisse: Torhüter Johannes Lang (SG Oberes Trubachtal) wehrte Handelfmeter von Jan Eschenweck (ASV Michelfeld II) ab (78.).

(obl)

Die Gastgeber, die das erste Saisonspiel 4:1 (0:1) bei der SG SV Bieberbach/FC Wichsenstein verloren, liefen dieses Mal mit Nico Brendel für Pape Sene von Beginn an auf – 15 Akteure standen im Aufgebot, drei Kicker (Alexander Trenz, Marco Wöhrl und Dominik Maier als Ersatzspieler) halfen aus. Die Spielgemeinschaft aus Geschwand, Wolfsberg, Bärnfels und Obertrubach trat mit 16 Kicker an – eine gute Mischung aus Ü32-Kicker und Talenten. In einem munteren Match hatten die Gäste eine Top-Chance durch Yannick Pautsch (an den Außenpfosten/19.), trafen aber in der ersten Halbzeit nicht. Die ASV-Reserve präsentierte sich fleißig in Sachen Torabschlüsse, die beste Chance hatte Jan Eschenweck (SGOT-Keeper Johannes Lang lenkte den Ball noch an die Lstte/41.) und es bahnte sich die Führung in der ersten Halbzeit bereits an.