Michelfeld II besiegt Tabellenletzten spät, aber verdient

Insgesamt drei Tore in der Schlussphase – Fünfter gegen Zehnter der vergangenen Saison – schwierige Platzverhältnisse fast ohne Rasen, wenig Zuschauer, offensivfreudige Gastgeber, sonnige und bewölkte 29 bis 28 Grad
A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren
2. Spieltag
Sonntag, 16. August 2026, 13 Uhr:
ASV Michelfeld II – SG Oberes Trubachtal 2:1 (0:0)
SR: Paul Donauer (Lauf, Laufer SV, SR-Gruppe Pegnitzgrund).
Zuschauer: 20 (A-Platz).
Tore: 1:0 (79.) Dominik Maier, 2:0 (83.) Jan Eschenweck, 2:1 (88.) Luca Rupprecht.
Besondere Vorkommnisse: Torhüter Johannes Lang (SG Oberes Trubachtal) wehrte Handelfmeter von Jan Eschenweck (ASV Michelfeld II) ab (78.).
(obl)
Die Gastgeber, die das erste Saisonspiel 4:1 (0:1) bei der SG SV Bieberbach/FC Wichsenstein verloren, liefen dieses Mal mit Nico Brendel für Pape Sene von Beginn an auf – 15 Akteure standen im Aufgebot, drei Kicker (Alexander Trenz, Marco Wöhrl und Dominik Maier als Ersatzspieler) halfen aus. Die Spielgemeinschaft aus Geschwand, Wolfsberg, Bärnfels und Obertrubach trat mit 16 Kicker an – eine gute Mischung aus Ü32-Kicker und Talenten.
In einem munteren Match hatten die Gäste eine Top-Chance durch Yannick Pautsch (an den Außenpfosten/19.), trafen aber in der ersten Halbzeit nicht. Die ASV-Reserve präsentierte sich fleißig in Sachen Torabschlüsse, die beste Chance hatte Jan Eschenweck (SGOT-Keeper Johannes Lang lenkte den Ball noch an die Lstte/41.) und es bahnte sich die Führung in der ersten Halbzeit bereits an.
Nach vier weiteren guten Einschussgelegenheiten (53., 54., 64., 73.) und einer Gäste-Chance (76.) parierte der SGOT-Torhüter sogar einen Elfmeter, aber eine Minute später versenkte im Anschluss an die zehnte ASV-Ecke der eingewechselte Routinier Dominik Maier den Ball aus etwa sieben Meter konsequent im gegnerischen Kasten. Trubachtal vergab plötzlich zwei Chancen (81., 82.), kassierte dann das 2:0 durch Jan Eschenweck (83.) und der Anschlusstreffer per direkten Freistoß ins kurze Eck kam zu spät für eine Wende (88.), zumal Marco Wöhrl noch eine Riesen-Gelegenheit zum 3:1 ausließ (90.).
Der Zehnte ASV Michelfeld II (zwei Spiele, drei Punkte) spielt am Sonntag, 23. August um 12.45 Uhr in Eschenau gegen den Elften SG Eckental II (null Zähler). Der neue Vorletzte SG Oberes Trubachtal (weiterhin null Punkte) erwartet am Freitag, 21. August um 19 Uhr in Bärnfels den Vierten SG FC Thuisbrunn II/SC Egloffstein II (drei Punkte).
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Der ausführliche Spielbericht wird erst am späten sonntagabewnd veröffentlicht.