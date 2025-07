Michelfeld II auswärts mit reifer Leistung

Fußball, Herren Freundschaftsspiel Freitag, 25. Juli 2025, 18.30 Uhr: SG ASV Pettensiedel/SG Rüsselbach - ASV Michelfeld II 0:2 (0:1) Die Gastgeber (letzte Saison 13. in der A-Klasse 4, davor Vierter in der A-Klasse 5, nun in der A-Klasse 3 eingeteilt) traten zu ihrem fünften Spiel innerhalb der Sommervorbereitung mit 15 Spieler an – ohne Spielertrainer Patrick Horlacher (33) und Dominik Siebert (33). Die ASV-Reserve aus der Oberpfalz hatte zu ihrem zweiten Testspiel im Juli 2025 16 Spieler dabei – darunter die aushelfenden Andreas Leissner (Torhüter) und Armin Buchmann plus mindestens zwei potenzielle Stammspieler der „Ersten“ (Jannik Friedl, Thomas Kohl), vom Stamm fehlten sechs Kandidaten.

Nach dem Seitenwechsel verpasste Michelfeld II, gleich das zweite Tor nachzulegen. Deshalb war das Match bis in die Schlussphase spannend, ehe Julian Thumbeck vier Minuten vor dem Abpfiff das erlösende 0:2 erzielte. ASV-Betreuer Mathias Trenz gab gleich kurz nach dem Match folgendes offizielles Statement zum Spiel ab: „Das Spiel war sehr intensiv in Punkto Zweikämpfe. Wir haben zwei bis drei Großchancen leider nicht verwertet und das Spiel offen gelassen, hatten aber insgesamt das Spiel im Griff“.

Die Gästen bereits in der achten Minute durch Jannik Friedl mit 0:1 in Führung. Dieser knappe Vorsprung hatte auch zur Halbzeitpause noch Bestand.

Der A-Klassist SG ASV Pettensiedel/SG Rüsselbach empfängt am Donnerstag, 31. Juli um 19 Uhr im Toto-Pokal den Kreisligisten SG SV Ermreuth/FC Stöckach und bereitet sich auf sein erstes Punktspiel 2025/26 am Sonntag, 17. August, 15 Uhr gegen den Kreisklassen-Absteiger 1. FC Hedersdorf vor. Der ASV Michelfeld II testet am Sonntag, 3. August um 13 Uhr beim Kreisklassen 4-Absteiger SpVgg Diepersdorf II (A-Klasse 7).



SR: Dennis Bayraktar (TSV Frauenaurach, Gruppe Erlangen).

Zuschauer: Keine Angaben (in Rüsselbach).

Tore: 0:1 (8.) Jannik Friedl, 0:2 (86.) Julian Thumbeck.

Besondere Vorkommnisse: Rüsselbacher Kirwa-Heimspiel und insgesamt drei Gelbe Karten.

Gelbe Karten: C. Weber, J. Horlacher (beide SG ASV Pettensiedel/SG Rüsselbach); Leisner (ASV Michelfeld II).

SG ASV Pettensiedel/SG Rüsselbach (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel):

J. Weber – J. Horlacher, Farnbacher, A. Fischer, C. Fischer, C. Weber, Mahler (61. Betz), J. Horlacher, Blöchl, Seltmann (29. Baumann/68. Wehrfritz), Buchta (46. Schmidt).

ASV Michelfeld II (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): A. Leissner – S. Brendel, St. Wiesneth (46. Popp), Schindler (46. S. Zitzmann), T. Kohl (70. Pohl), Eisend (66. Buchmann), Dümler, F. Friedl, Wöhrl, Leisner (49. Thumbeck), J. Friedl.

(obl)