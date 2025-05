Michelfeld II als „Party-Crasher“ in Trubi

Simon Zitzmann der „Matchwinner“ in einem engen Match – gute Zuschauerkulisse - Auftakt zum dreitägigen Vereins-Event „75 Jahre SpVgg Obertrubach“ - Hinspiel 5:2 für Michelfeld II A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

24. Spieltag

Freitag, 16. Mai 2025, 18.30 Uhr (Spielverlegung vom Sonntag, 18. Mai, 15 Uhr):

SG Oberes Trubachtal - ASV Michelfeld II 0:1 (0:1)

Der gastgeber-Kreisklassen-Absteiger, bestehend aus vier Stammvereine (Obertrubach, Bärnfels, Geschwand und Wolfsberg) und quasi die Reserve des Kreisligisten TSV Geschwand/SV Wolfsberg, gewann zuletzt drei Spiel in Folge und trat „zur Feier des Tages“

mit 16 Akteuren an – ohne Jürgen Igl (39 Jahre, vier Spiele, acht Tore) aber mit Florian Kirsch (37, sieben/acht). Michelfeld II, am vergangenen Sonntag zum sechsten Mal in dieser Saison im „Flex-Modus“ Neun gegen Neun jeweils auf Antrag des Gegners, begann dieses Mal mit Kapitän Alexander Trenz, Julian Thumbeck, Fabian Friedl für Nico Brendel (zunächst auf der Bank) – es fehlten vom Stamm Simon Brendel und Armin Buchmann.

ASV-Torhüter Luca Deml, quasi der Sohn des legendären Auerbacher Handball-Torwart-Hexers, verhindert mit einer Parade einen Rückstand (25.). Simon Zitzmann, der „weiße Eminem“, erzielte in der 31. Minute auf Vorlage von Fabian Friedl den richtungweisenden 0:1-Führungstreffer. Es war tatsächlich sein zehnter Saisontreffer. Weitere Torchancen gab es auf beiden Seiten nicht zu notieren. In der zweiten Halbzeit hielt die ASV-Defensive „die Null“ (zum sechsten Mal in dieser Saison), auch weil Innenverteidiger Alexander Trenz in der 90. Minute mit einem „Monster-Tackling“ einen möglichen Ausgleichstreffer verhinderte. Die Gastgeber verzeichneten in den zweiten 45 Minuten mehr Freistöße, aber die ASV-Reserve hatte mehr Eckbälle und Torchancen. Nico „Junior“ Brendel traf aus 30 Meter die Latte (80.) und Nico Metschl hatte noch eine Freistoß-Gelegenheit (90.) – aber es blieb letztendlich beim verdienten knappen Auswärtssieg für die ASV-Reserve, die (nach sechs Dreier in Folge) im Aufstiegsrennen weiterhin alle Optionen besitzt. In der Nachspielzeit handelte sich der SGOT-Torhüter und Kapitän Michael Frühbeißer noch eine Rote Karte ein (eine „Notbremse“ gegen den eingewechselten ASV-Liga-Top-Torjäger Marco Wöhrl mit korrekterweise 22 Treffer), Ersatz-Keeper Johannes Lang ging zwischen die Pfosten und Spielertrainer Johannes Eckert verließ das Feld.