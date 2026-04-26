Michelfeld holt drei Big Points auswärts von Ralph Strobl · Heute, 22:47 Uhr · 0 Leser

Kapitän und Torhüter des ASV die Machwinner, mit Glück des Tüchtigen in der Nachspielzeit – Restprogramm um Reli-Platz Zwei spricht nun für die Oberpfälzer - zweikampfintensiv, spielerisch beiderseits nicht sauber genug, sonnige 14 bis 13 Grad, insgesamt durchschnittliche Zuschauerresonanz - In der Vorrunde am Samstag, 11. Oktober gewann Michelfeld mit 2:0 Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

23. Spieltag

Sonntag, 26. April 2026, 15 Uhr:

SV Gößweinstein - ASV Michelfeld 0:1 (0:1)

Die Gastgeber (bisher nur zwei Heimniederlagen mit jeweils einem Tor Unterschied, bis vor dem Anstoß Erster in der 2026-Tabelle mit 13 Punkten aus sechs Spielen) begannen im Vergleich zum letzten Spiel am Dienstag beim TSV Elbersberg (0:2-Auswärtssieg) mit Pascal Hofmann für Nico Steinhäußer (zunächst auf der Bank) – vom Saison-Stamm fehlten Lukas Kormann und Andreas Thermann. Der ASV aus der Oberpfalz (zuletzt 4:3 auswärts verloren und 4:0 zu Hause gewonnen) lief mit Thomas Hofmann, Manuel Lehner und Leon Haberberger für Jannik Friedl, Julian Schäffner und Paul Gropp (alle alle erst mal Ersatzspieler) auf – Markus Schäffner (Kreuzbandriss seit dem 1. Spieltag) und Daniel Meier (Mittelfußbruch, seit dem 29. März bis mindestens Saisonende) fehlen länger.

Nach einem Thomas Hofmann-Eckball von links köpfte ASV-Innenverteidiger und Kapitän Max Zerreis am Fünfmeterraum sein erstes Saisontor zum 0:1 (7.) – der wuchtig getroffene Ball schlug unter der Latte ein. Zwei-Meter-Mittelstürmer Leon Haberberger legte fast das 0:2 nach (29.), als halblinks Sechzehner mit einem langen Bein noch den Ball erreichte, aber die Kugel flach knapp rechts unten vorbeirollte. Eine sehr griffige, äußerst motivierte und kommunikative Thomas Ficarra-Truppe führte zur Halbzeit verdient. Die Offensive der Gastgeber in vorderster Front mit Sven Wächter (zehn Tore), Pascal Hofmann (neun) und über die linke Seite Rene Krügel (zwei) war nahezu wirkungslos, auch weil dieses Trio keine verwertbaren Zuspiele erhielten und die ASV-Defensive sehr aufmerksam leidenschaftlich verteidigte. In der zweiten Halbzeit, als beide Teams einige Auswechslungen vollzogen, nutzten die Michelfelder eine Reihe gute Kontergelegenheiten aufgrund fehlender Präzision im Passspiel nicht zum beruhigenden 0:2 und mussten deshalb bis in die fünfte Nachspielminute um den insgesamt verdienten sechsten Auswärtssieg der Saison bangen. In Minute 90+2 verhinderte ASV-Torhüter Stefan Sattler mit zwei Glanzparaden in Folge den Ausgleich und nach der folgenden Ecke landete der Ball an der Lattenunterkante (90.+3), die Gößweinsteiner kassierten der Schlussphase (89., 90.+4) noch zwei Zeitstrafen. Fazit: Die ASV-Kicker verpassten trotz offensiver Bemühungen, das 0:2 nachzulegen und mussten sich dann bei ihrem Torhüter bedanken, der den möglichen Ausgleich verhinderte. Siegeswille, defensive Kompaktheit (zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor, nun fünf von 19 Spiele zu Null) und Kampfbereitschaft über 90 Minuten waren in diesem schweren und wichtigen Auswärtsspiel herausragend, die vorhandenen spielerischen Feinheiten und das Toreschießen von mehreren Kandidaten (bisher trafen zwölf von 21 eingesetzte Spieler, vier Kicker mit je fünf Einschüsse) klappte dieses Mal nicht optimal. Gößweinstein hatte in der Schlussphase auch Pech im Abschluss, aber auf der anderen Seite Michelfeld das Glück des Tüchtigen.