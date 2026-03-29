Michelfeld gewinnt verdient beim Abstiegsrelegationsplatzinhaber

Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 19. Spieltag Sonntag, 29. März 2026, 15 Uhr: TSV Elbersberg - ASV Michelfeld 1:3 (0:3) Die Gastgeber (in der dritten Saison in Folge auf dem Abstiegsrelegationsplatz) liefen im Heimspiel Nummer 3 von 4 in Folge nach dem 2:1-Heimsieg vor 14 Tagen (und einen spielfreien Wochenende) gegen die SG Oberes Pegnitztal mit vier personellen Veränderung von Beginn an auf – vom Stamm fehlten Andreas Schauer (Einsatz in der 2. Mannschaft), Luca Valentin und Chris Krellner. Der ASV aus der Oberpfalz begann im Vergleich zur Vorwoche in unveränderter Startelf-Besetzung – auf der Bank saßen vier gute Alternativen, es fehlten Jannik Friedl (aufgrund seines Studiums unterwegs) und Nicolas Christl (Rückenverletzung).

Die Gäste nahmen die Platzverhältnisse gut an, nutzten ihre ersten drei Torchancen durch drei verschiedene Schützen zielstrebig zur einer klaren 0:3-Führung nach rund 30 Minuten und hätten bei zwei weiteren Gelegenheiten sogar auf 0:5 stellen können. Auf dem ungewohnten Untergrund war am Sonntagnachmittag Fußball-Arbeit und keine Futsal-Ästhetik gefragt. Nach einer energischen Einzelleistung schloss Thomas Hofmann einen Vorstoß in den gegnerischen Sechzehner mit einem konsequenten Torschuss zum 0:1 (14.) ab – sein drittes Saisontor, nachdem er vor einer Woche in Velden ebenfalls zur Führung traf. Das 0:2 zwei Minuten später geht auf das Konto von Nico Metschl (traf am vergangenen Sonntag per Elfmeter zum 0:2-Endstand), dieses Mal schoss er aus halbrechter Position ins lange Eck. Beim 0:3 (28.) war wohl Thomas Hofmann mit einem Steckpass der Vorlagengeber auf Mittelstürmer Leon Haberberger, der halbrechts frei vor dem Torhüter elegant per Lupfer einnetzte – sein viertes Saisontor, neben fünf Assists nach 16 Spielen. Auf Linksflanke von Simon Zitzmann (sein Bruder Nico Zitzmann spielt beim TSV Elbersberg) zielte Julian Schäffner in mittiger Position knapp links vorbei (40.) und nach einem genialen Julian Schäffner-Chip auf Leon Haberberger konnte dieser den TSV-Keeper Bastian Rudolf nicht überwinden (45.). Die Heimelf verzeichnete auf ihrem bekannten Ausweichplatz (Hartplatz, Sandplatz, Allwetterplatz) in den ersten 45 Minuten keine einzige nennenswerte Einschussmöglichkeit.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste zunächst die Konsequenz Richtung viertes Tor vermissen und verpassten dann in der Schlussphase bei vier Top-Chancen das Ergebnis deutlicher zu gestalten: Nach einem Tempo-Lauf über die rechte Seite kam Simon Zitzmann in der Box zum Torabschluss, doch der Ball wurde noch geblockt (72.). Thomas Hofmann donnerte aus rund acht Metern halbrechter Position das Leder knapp am rechten Pfosten vorbei (81.), Manuel Lehner hätte alleine im Fünfer treffen können (der TSV-Keeper rettete in höchster Not zum Eckball, 90.+4) und Daniel Meier vergab aus wenigen Metern einschussbereit seinen sechsten Saisontreffer (TSV-Abwehrspieler-Beine lenkten den Ball noch zum Eckball, 90.+5). In der 56. Minute musste ASV-Kapitän und Innverteidiger Max Zerreis wohl nach einem Kopf-Zusammenprall mit einer blutenden Platzwunde ausgewechselt werden. Die tapferen Elbersberger verdienten sich danach zumindest den Anschlusstreffer durch den zentral frei stehenden Joker Fabio Hesel per Direktabnahme am Fünfmeterraum knallhart unter die Latte auf Klasse-Linksflanke von Tim Bauer (84.), in Minute 78 wehrte ASV-Torhüter Stefan Sattler bei einer Großchance einen Einschlag ab (78.), ein 20-Meter-Freistoß in zentraler Position von Nico Zitzmann gegen eine Drei-Mann-Mauer flog am Tor vorbei (90.) und in der Nachspielzeit zielte David Körber halbrechts in freier Position haarscharf links am Pfosten vorbei (90.+2). Fazit: Für den Drittletzten Elbersberg war der Dritte Michelfeld – ähnlich wie im Hinspiel beim 4:1 – über die gesamten 90 Minuten betrachtet eine Nummer zu groß. Man darf gespannt sein, ob der TSVE nach der regulären Saison zum dritten Mal in Folge Abstiegsrelegation spielen darf oder muss – nach dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“. Michelfeld hat nach der Winterpause alle seine drei Auswärtsspiele gewonnen, ist nun Tabellendritter (wie schon zwei Mal in den vergangenen drei Saisons) und darf sich weiterhin berechtigte Hoffnungen zumindest auf Rang Zwei machen. Sechs Spiele stehen bis einschließlich Sonntag, 17. Mai noch auf dem Programm – davon drei zu Hause und drei auswärts.