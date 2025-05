Michelfeld gewinnt klar und verdient Derby in Troschenreuth

Michelfeld zeigte kollektiv eine gute Tagesform, war im Vergleich zum Gegner in einigen Belangen besser, ging früh (5.) durch den halbrechts in der Box frei stehenden und zielstrebig einschießenden Paul Gropp sehenswert in Führung und legte durch Mittelstürmer Daniel Meier per Abstauber zentral am Fünfer (nach Gropp-Querpass von rechts, 33.) das 0:2 nach – zur verdienten Halbzeitführung mit einer fast hundertprozentigen Chancenauswertung. Für Gropp und Meier war es jeweils das sechste Saisontor am 22. Spieltag. Daniel Meier vergab noch eine Gelegenheit, als er nach einem Steilpass in halblinker Position (noch bedrängt von einem Gegenspieler) es mit einem direkten Torschuss probierte, der allerdings links am Tor vorbeiflog (9.). Troschenreuth erarbeitete sich in den ersten zwölf Minuten vier Eckbälle, konnte aber drei halbwegs gute Einschussgelegenheiten (eine Rechtsflanke von Alexander Mandel köpfte Robin Arnold zentral im Sechzehner links vorbei/15., Philipp Gottwald zielte halblinks in der Box mit einem Heber über die Latte/38., eine 25-Meter-Freistoß-Variante von Andre Hartmann und Philipp Gottwald lenkte ASV-Keeper Stefan Sattler zum Eckball/41.) nicht nutzen.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gastgeber, den defensiv gut und laut organisierten ASV (seit 17. Oktober nicht mehr „zu Null“ in einem Punktspiel) zu knacken, aber es misslang sogar ein zweiter Lupfer-Versuch von Mittelstürmer Philipp Gottwald frei vor ASV-Keeper Stefan Sattler (knapp rechts am Pfosten vorbei/81.). Die hochmotivierten Michelfelder verwerteten noch eine Chance durch den eingewechselten Leon Haberberger mit seinem elften Saisontreffer per Abstauber-Kopfball aus wenigen Metern zum 0:3 (73.), nachdem ein Kopfball von Samuel Leisner an der Latte landete – und blieben somit zum fünften Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Der an diesem Tag im Spiel sehr präsente Markus Schäffner setzte mit einem Freistoß aus rund 25 Meter (den der FC-Keeper Lukas Neukam parierte, 51.) eine Ausrufezeichen. Devit Akdemir traf ebenfalls aus rund 25 Meter die Querlatte (67.) und vier Minuten nach dem vorentscheidenden 0:3 legte der eingewechselte Samuel Leisner auf Julian Schäffner (bisher bester ASV-Schütze mit zwölf Saisontore) auf und dieser zielte aus rund 20 Meter knapp links vorbei. Fazit: Michelfeld lieferte endlich mal wieder eine überzéugende Leistung ab und spielt weiterhin zu recht oben mit. Für Troschenreuth war der ASV (wie im Hinspiel) eine Nummer zu groß und der Klassenerhalt dürfte (trotz nun zwei Niederlagen in Folge) in den nächsten fünf Spielen bei Gelegenheit rein rechnerisch eingetütet werden.