Michelfeld gewinnt Derby klar und verdient

Nach knapper Halbzeitführung, zugelassenen Halbchancen noch drei Tore in der Schlussphase nachgelegt – durchschnittliches Spielniveau, windiges und kühles Wetter (zehn bis acht Grad), ordentliche Bodenverhältnisse, akzeptable Zuschauerresonanz - in der Vorrunde am 3. Oktober 1:5 für Michelfeld – letzte beiden Duelle vor jeweils 245 Zuschauer

Die dieses Mal kollektiv inspirierten Gastgeber begannen gut, nutzten ihre zweite Torchance früh und zielstrebig durch Jannik Friedl zum 1:0 (halblinks im Sechzehner platziert flach links unten, 8.) und hätten in einer beiderseits munteren und offenen Partie aber zur Pause durchaus 3:0 führen können. Julian Schäffner probierte es in der dritten Minute aus 17 Metern von der Strafraumgrenze aus, aber SG-Torhüter Johannes Dittrich (Stammkeeper Dominik Gebsattel sah am Sonntag, 22. März im Spiel beim ASV Pegnitz eine Rote Karte) hielt. Nach einem schönen Doppelpass hätte Marcel Rieger treffen können (26.) und der schnelle ASV-Mittelstürmer Nicolas Christl lupfte frei vor dem Torhüter an den rechten Pfosten und zielte im eleganten Nachschuss knapp links am Gehäuse vorbei (33.). Neuhaus/Plech präsentierte sich motiviert und mutig, erarbeitete sich einige Eckbälle, konnte sich aber selbst keine klare Torchance herausspielen. Der 19-jährige Stürmer Johannes Schuster im Zentrum bekam keine verwertbaren Zuspiele.

Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 22 Spieltag Dienstag, 21. April 2026, 18.15 Uhr: ASV Michelfeld – SG SV Neuhaus/SV Plech 4:0 (1:0) Die Gastgeber, die erst vor zwei Tagen in der 90. Minute 4:3 (3:0) beim TSC Pottenstein verloren, begannen mit Jannik Friedl, Paul Gropp und Simon Zitzmann für Thomas Hofmann, Lorenzo Ficarra und Leon Haberberger (alle drei zunächst auf der Bank) in der Startelf – die gleichen 15 Akteure vom Sonntag-Spiel waren aufgeboten, es fehlten Daniel Meier (Mittelfußbruch) und Louis Schnoy. Die Spielgemeinschaft aus Neuhaus und Plech (zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen) lief im Vergleich zum letzten Spiel mit Luca Friede und Maximilian Sander für Marcel Eisenbach und Fynn Roos auf – 16 Kicker waren nominiert.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste zum Ausgleich zu kommen, aber nur eine Szene war richtig gefährlich, als ASV-Torhüter Stefan Sattler nach einer Freistoßflanke von links in Richtung Fünfmeterraum den tückisch aufsetzenden Ball noch zum Eckball klärte (53.). Danach übernahmen wieder die willigen ASV-Kicker das Kommando, zunächst hielt SG-Keeper Johannes Dittrich einen 18-Meter-Schuss von Jannik Friedl (56.). Danach trafen Mittelstürmer Nicolas Christl halblinks in der Box entschlossen und wuchtig in die Maschen auf Steckpass von Julian Schäffner (69.), der eingewechselte Lorenzo Ficarra frei stehend von der Sechzehnmeterraumgrenze (auf Querpass von Nicolas Christl, 87.) und Zwei-Meter-Stürmer Leon Haberberger per Kopfball (auf Freistoßflanke von halbrechts aus über 40 Metern hoch und weit in Richtung Fünfmeterraum durch Devit Akdemir, 90.+2) noch zu einem etwas zu hoch ausgefallenen sechsten Heimsieg beim neunten Auftritt. Im 18. Saisonspiel gelang der vierte Zu-Null-Sieg. Fazit: Michelfeld hat sich nach der extremen Niederlage zwei Tage vorher schnell gut erholt, auf dem Platz eine positive Reaktion gezeigt und wichtige drei Punkte in einem nicht einfachen Match (wenn man die Umstände berücksichtigt) im Aufstiegsrennen gesammelt. Für Neuhaus/Plech war, wie bereits im Hinspiel, der Leistungsunterschied zu groß – aber für den sicheren Klassenerhalt (wozu noch einige Punkte notwendig sind) sollte es wieder reichen, letzte Saison war es nach einer starken Rückrunde (Erster in der Tabelle nach der Winterpause 2025) Rang Acht.

Der unverändert Vierte ASV Michelfeld (34 Zähler, immer noch fünf Punkte hinter dem Relegationsplatzinhaber SV Gößweinstein, der bisher ein Spiel mehr ausgetragen hat und das Hinspiel in Michelfeld 2:0 verlor) gastiert am Sonntag, 26. April um 15 Uhr beim Zweiten SV Gößweinstein (39) zu einem richtungweisenden Duell um den Relegationsplatz Zwei. Der weiterhin Achte SG SV Neuhaus/SV Plech (23) erwartet zeitgleich den Fünften TSC Pottenstein (28).



SR: Oliver Arnhold (Eckersdorf, SV Mistelgau, Gruppe Bayreuth). Kreisklasse-Referee.

Zuschauer: 160 (A-Platz, ohne Flutlicht, Sonnenuntergang um 20.28 Uhr).

Tore: 1:0 (8.) Jannik Friedl, 2:0 (69.) Nicolas Christl, 3:0 (87.) Lorenzo Ficarra, 4:0 (90.+2) Leon Haberberger.

Besondere Vorkommnisse: Insgesamt vier Gelbe Karten.

Gelbe Karten: N. Christl, M. Rieger (beide ASV Michelfeld); Fenske, Tokuc (beide SG SV Neuhaus/SV Plech).

Torchancenverhältnis: 8:1 (zur Halbzeit: 4:0).

Eckballverhältnis: 7:4 (zur Halbzeit: 6:3).

ASV Michelfeld (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Sattler – Metschl, Schwendner, M. Zerreis, Akdemir, M. Rieger, N. Christl, J. Friedl (78. Hofmann), S. Zitzmann (37. Haberberger), J. Schäffner (78. L. Ficarra), Gropp (56. S. Zitzmann/78. Lehner).

SG SV Neuhaus/SV Plech (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Dittrich – Fenske, D. Lindner, Diersch (71. Hardung), R. Roos, S. Neugebauer, M. Deinzer (62. F. Deinzer), L. Friede (46. Ahmeti), F. Ziegler, Joh. Schuster, Sander (80. Tokuc). Nicht eingesetzt: E. Akkaya.

(obl)