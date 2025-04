Michele Rizzi übernimmt SSV Kästorf zur kommenden Saison!

Für ihn übernahm bis zum Saisonende Dirk Topf, der zuletzt als Jugendtrainer und Jugendleiter vom MTV Gifhorn tätig war, wo er auch einige seiner jetzigen Spieler beim SSV schon trainierte. „Er kennt viele der Jungs und ist genau der Mann, den wir brauchen“, betont der SSV-Sportvorstand. In ersten Spiel seiner Ära holte man ein torloses Remis gegen SVG Göttingen, auch wenn Topf selber krankheitsbedingt nicht anwesend war und von Co-Trainer Christopher Elbe vertreten wurde. Seinen richtigen Einstand wird Topf also am kommenden Sonntag gegen Vahdet Braunschweig feiern.

Scheil übernahm den Verein mitten in der vergangenen Saison und startete in diese Saison super rein. Bis zur Winterpause stand Kästorf auf dem zweiten Platz, was eine überragende Platzierung ist. Leider musste der 62-Jährige im Sinne des Teams seine Position abgeben, um sich seiner Gesundheit zu widmen.

Der 36-Jährige spielte unter anderem für Preußen Münster, Sonnenhof Großaspach, die Stuttgarter Kickers und VfL Wolfsburg II und kommt auf 139 Spiele in der dritten Liga, in denen Rizzi 29 Tore erzielte, sowie fast 200 Spiele in der Regionalliga, die teils drittklassig war. Seine Karriere beendete der Deutsch-Italiener bei Lupo Martini Wolfsburg in der Oberliga, wo er auch 2023 seine Trainerkarriere begann.

Beim Oberligisten war Rizzi auch in der aktuellen Saison tätig, wurde aber krankheitsbedingt stark ausgebremst und holte nach 19 Spielen nur 14 Punkte, wodurch die Tätigkeit beim Oberligisten zum Winter endete. Ab Sommer folgt also die nächste Aufgabe, eine Liga tiefer beim SSV Kästorf. „Wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Michele hat das Mindset eines Leistungssportlers, steht für ehrliche Arbeit und will mit uns erfolgreichen Fußball spielen. Mit ihm entwickeln wir unseren Verein konsequent weiter - sportlich wie strukturell.” so Chris Borgsdorf, Sportvorstand des SSV Kästorf.