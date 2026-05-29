Michele Masi: „Die Heimspiele zu gewinnen, ist Motivation genug“

Der SV Jestetten hat für den Geschmack von Trainer Michele Masi in der Rückrunde zu oft unentschieden gespielt. – Foto: Verein

Zwischenzeitlich galt SV Jestetten als Aufstiegsaspirant, rutschte aber in der Rückrunde ins Mittelfeld der Kreisliga A Ost. Trainer Michele Masi spricht von der „Saison der nicht genutzten Chancen“.

Herr Masi, am Samstag gastiert die SpVgg. Andelsbach beim SV Jestetten. Im Hinspiel gab es eine 1:3-Niederlage. Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Michele Masi: Das Rückspiel ist mit dem Hinspiel nicht zu vergleichen. Damals herrschten ganz eigene Bedingungen, mit dem vereisten Platz im Winter. Unabhängig davon geht es für uns leider um nichts mehr. Dadurch ist es nicht ganz einfach, die Spiele vorzubereiten. Der eine oder andere befindet sich im Urlaub, und die Motivation ist nicht riesig groß. Trotzdem hatten wir am Dienstag ein gutes Training. Unser Ziel muss sein, die Saison anständig zu beenden. Die letzten Heimspiele zu gewinnen, sollte Motivation genug sein. Weiterlesen: Michele Masi, SV Jestetten: "Die letzten Heimspiele zu gewinnen, sollte Motivation genug sein" (BZ-plus)