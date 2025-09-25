Michele Masi: "Der Fokus liegt darauf, eine gute Basis zu schaffen"

Der SV Jestetten hat zur neuen Saison einen personellen Umbruch einleiten müssen. Den Abstieg aus der Bezirksliga scheint der Verein gut verarbeitet zu haben: In der Kreisliga A Ost fuhr die Mannschaft von Michele Masi zuletzt drei Siege am Stück ein und setzte sich am Mittwoch auch im Bezirkspokal gegen den Ligarivalen Erzingen durch. Im fupa-Kreisligatipp spricht der Coach über seine Sicht und Einschätzung der Situation.

BZ: Herr Masi, zunächst einmal gratuliere ich Ihnen zum Weiterkommen im Bezirkspokal (2:1 nach Verlängerung gegen FC Erzingen). Was gab dabei den Ausschlag?

Es war ein gutes Spiel von uns und ein intensives Spiel von beiden Mannschaften. Wir sind nach zehn Minuten nach einem Eckball in Rückstand geraten, haben uns aber gefangen. Wir hatten Pech mit einem Lattenschuss in der ersten Halbzeit und einem Pfostentreffer in der zweiten Halbzeit. Am Ende war es ein verdienter Sieg, auch wenn es über 120 Minuten ging. Die Platzverweise gegen Erzingen (Rote Karte gegen Isa Celik wegen einer "Notbremse", Gelb-Rote Karten gegen Kamil Bednarek und Dennis Kocur, Anm. d. Red.) haben natürlich geholfen. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.