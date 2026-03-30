Michele Borrozzino: "Es geht nur über die Geschlossenheit"

Michele Borrozzino – Foto: Norbert Kreienkampf

Im Bezirksliga-Verfolgerduell zieht der bisherige Tabellenzweite SV Rot-Weiss Glottertal mit 0:2 den Kürzeren gegen Freiamt-Ottoschwanden. Eine heftige Heimpleite erlitt die SG Ihringen/Wasenweiler mit dem 0:5 gegen Köndringen. Der SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen hat hingegen mit dem 4:0-Heimsieg über den SV Endingen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt vollzogen.

Der SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen hat mit dem 4:0-Heimsieg über den SV Endingen den Puffer zur Abstiegszone auf sechs Punkte verstärkt und sich auf Rang neun verbessert. „Den Grundstein haben wir in der ersten Halbzeit gelegt“, fand Trainer Michele Borrozzino. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Der FV Herbolzheim bleibt im Kalenderjahr 2026 ungeschlagen. Dem Favoriten SG Simonswald/Obersimonswald rangen die Galurastädter ein torloses Remis ab. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SV Rot-Weiss Glottertal: War Rotation womöglich ein Fehler?

Im Topspiel gegen die SG Freiamt-Ottoschwanden musste der SV Rot-Weiss Glottertal mit 0:2 die Segel streichen. „Mich beschäftigt, ob es vielleicht ein Fehler war, zu rotieren“, sagte Trainer Patrick Walz. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC Denzlingen II hat wenig Mühe mit FC Heitersheim

Tobias Müller, der Trainer des FC Denzlingen II, verlebte beim Heimspiel gegen den Tabellenletzten FC Heitersheim einen geruhsamen Nachmittag. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Marcel Kobus muss „die Niederlage erstmal sacken lassen“

„Lieber verliere ich einmal so, als ein gutes Spiel zu zeigen und 0:1 oder 1:2 zu verlieren“, sagte Marcel Kobus von der SG Ihringen/Wasenweiler nach der 0:4-Heimniederlage gegen den TV Köndringen. Nichtsdestotrotz galt: Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.