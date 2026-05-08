Michele Borrozzino: „Es geht gegen eine absolute Topmannschaft“

Michele Borrozzino geht im Sommer in seine elfte Saison als Cheftrainer des SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen. – Foto: Verein

Michele Borrozzino heißt der Dauerbrenner beim SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen. Im Sommer geht er in seine elfte Saison als Trainer der Markgräfler. Im Bezirksligatipp wirft er einen Blick auf die Partien des 25. Spieltags.

Herr Borrozzino, am Sonntag gastiert der SV Rot-Weiss Glottertal auf der Richard-Löffler-Sportanlage. Diese Mannschaft spielt eine hervorragende Saison, hat im Kalenderjahr 2026 erst zwei Niederlagen erlitten und stellt die stärkste Offensive der Liga. Auf was für ein Spiel richten Sie Ihre Mannschaft ein? Worauf wird es ankommen?

Michele Borrozzino: Eigentlich ist es nicht anders als in den letzten drei Wochen auch. Es geht gegen eine absolute Topmannschaft, die uns in der Hinrunde mit 5:0 geschlagen hat. Ich sehe Glottertal als eine der stärksten Mannschaften der Liga an – nicht nur offensiv, sondern in allen Mannschaftsteilen sind sie überragend. Wir werden uns ordentlich vorbereiten müssen, um die gegnerische Offensive besser im Griff zu haben als in der Hinrunde. Es wird eine ganz schwere Aufgabe, aber wir werden auch unsere eigenen Chancen suchen. Weiterlesen: Michele Borrozzino, SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen: "Die Arbeit macht mir unendlich viel Spaß" (BZ-plus)