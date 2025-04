Michelbrink zahlt Vertrauen zurück

Mit seiner siebten Vorlage leistete Jonas Michelbrink einen großen Beitrag beim wichtigen 1:0-Sieg des MSV Duisburg gegen SV Rödinghausen in der Regionalliga West. Durch den Triumph kann sich der MSV weiterhin an der Tabellenspitze absetzen.

Lange hatte Duisburg im Auswärtsspiel gegen Rödinghausen Probleme, bis Michelbrink einen Schuss an den Pfosten setzte und Thilo Töpken zum 1:0-Entstand abstaubte (59.). Zudem fiel der 23-Jährige durch einen weiteren Aluminiumtreffer auf. "Ich kann nicht nicht daran erinnern, dass ich in dieser Saison schon mal zwei so große Chancen hatte. Gefühlt waren Magnete im Pfosten", sagte Michelbrink dem RevierSport.

Durch diesen Sieg steht der MSV nun mit 56 Punkten komfortabel an der Tabellenspitze, denn Verfolger Borussia Mönchengladbach II hat aktuell sieben Punkte weniger auf dem Konto. Der ehemalige Bundesliga-Spieler von Hertha BSC hat die spielerische Entwicklung seiner Mannschaft gelobt, zeitgleich aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass der MSV auch Kampf-Partien wie in Rödinghausen gewinnen kann.