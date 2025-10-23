Michel Wohlert: "Der Kader ist breit – wir gehen positiv ins Spiel"

Nach der 0:2-Niederlage gegen den SV Todesfelde II steht für den TSV Bargteheide am Sonnabend das nächste Auswärtsspiel in der Landesliga Holstein an. Um 15.30 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Michel Wohlert beim Ratzeburger SV, der aktuell am Tabellenende steht, aber zuletzt beim Spitzenreiter VfB Lübeck II einen Achtungserfolg erzielte.

Bargteheide geht als Tabellenneunter mit 18 Punkten in die Partie, Ratzeburg rangiert mit neun Zählern auf Platz 16. Trotz der klaren Ausgangslage warnt Wohlert vor dem Gegner: „In Ratzeburg erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel. Der Gegner hat nach wie vor Jungs mit enormer Qualität und kann dementsprechend immer gefährlich werden.“

Sorgen bereitet dem Trainer allerdings die Personalsituation: „Wir haben einige kranke Jungs unter der Woche gehabt und müssen deshalb schauen, wer uns am Wochenende zur Verfügung steht.“ Dennoch blickt der 38-Jährige optimistisch voraus: „Der Kader ist aber breit und entsprechend positiv gehen wir in die Partie.“

Mit einem Sieg könnte der TSV Bargteheide wieder in die obere Tabellenhälfte vorrücken und den Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößern.