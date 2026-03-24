Michel Rudolph mit Dreierpack

Am 10. Spieltag der 4. Kreisklasse setzten sich die Favoriten souverän durch. Der TuSV Bützfleth II musste dafür nicht einmal antreten, um mit 5:0 gegen den TuS Jork II zu gewinnen. da die Altländer gar nicht erst die Reise antraten.
Das Trio an der Tabellenspitze kämpft weiter um die beiden vordersten Ränge in der Tabelle. Spitzenreiter FC Wischhafen/Dornbusch II führte in Deinste bereits zur Pause mit 3:0, am Ende stand ein 4:2 für den Favoriten. Die spielfreien Bützflether und die SG Lühe III bleiben dran. Erst ab der 56. Minute konnten sich die Altländer beim Schlusslicht Großenwörden freimachen und 5:0 gewinnen. Der wackere Tabellenletzte wartet somit weiter auf einen Sieg. So sieht es auch beim Vorletzten, dem FC Wischhafen/Dornbusch III, aus, der gegen den FC Mulsum/Kutenholz III deutlich mit 3:9 verlor. Schon zur Halbzeit stand es 0:6.
Michel Rudolph übernahm dank seines Dreierpacks die Führung in der Torschützenliste. Der Kehdinger kommt jetzt auf 22 Treffer, gefolgt von Bützfleths Bahattin Yilmaz (21) und Jannik Martens vom FC Mulsum/Kutenholz III (20).