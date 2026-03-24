 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Michel Rudolph mit Dreierpack

4. Kreisklasse: Jork tritt nicht an - Großenwörden und Wischhafen/Dornbusch III ohne Chance

von Michael Brunsch · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
Michel Rudolph erzielte seine Saisontreffer 20, 21 und 22.
Michel Rudolph erzielte seine Saisontreffer 20, 21 und 22. – Foto: Aljosha Scholtissek

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4. Kreisklasse Stade
Wischh./Dorn II
Mulsum/Kut. III
Großenwörden II
SG Lühe III

Am 10. Spieltag der 4. Kreisklasse setzten sich die Favoriten souverän durch. Der TuSV Bützfleth II musste dafür nicht einmal antreten, um mit 5:0 gegen den TuS Jork II zu gewinnen. da die Altländer gar nicht erst die Reise antraten.

Das Trio an der Tabellenspitze kämpft weiter um die beiden vordersten Ränge in der Tabelle. Spitzenreiter FC Wischhafen/Dornbusch II führte in Deinste bereits zur Pause mit 3:0, am Ende stand ein 4:2 für den Favoriten. Die spielfreien Bützflether und die SG Lühe III bleiben dran. Erst ab der 56. Minute konnten sich die Altländer beim Schlusslicht Großenwörden freimachen und 5:0 gewinnen. Der wackere Tabellenletzte wartet somit weiter auf einen Sieg. So sieht es auch beim Vorletzten, dem FC Wischhafen/Dornbusch III, aus, der gegen den FC Mulsum/Kutenholz III deutlich mit 3:9 verlor. Schon zur Halbzeit stand es 0:6.

Michel Rudolph übernahm dank seines Dreierpacks die Führung in der Torschützenliste. Der Kehdinger kommt jetzt auf 22 Treffer, gefolgt von Bützfleths Bahattin Yilmaz (21) und Jannik Martens vom FC Mulsum/Kutenholz III (20).

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth II
TuS Jork
TuS JorkTuS Jork II
5
0
§ Urteil

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn III
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut. III
3
9
Abpfiff

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV III
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn II
2
4
Abpfiff

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
TSV Großenwörden
TSV GroßenwördenGroßenwörden II
SG Lühe
SG LüheSG Lühe III
0
5
Abpfiff