Michel Rudolph mit Dreierpack

Das Trio an der Tabellenspitze kämpft weiter um die beiden vordersten Ränge in der Tabelle. Spitzenreiter FC Wischhafen/Dornbusch II führte in Deinste bereits zur Pause mit 3:0, am Ende stand ein 4:2 für den Favoriten. Die spielfreien Bützflether und die SG Lühe III bleiben dran. Erst ab der 56. Minute konnten sich die Altländer beim Schlusslicht Großenwörden freimachen und 5:0 gewinnen. Der wackere Tabellenletzte wartet somit weiter auf einen Sieg. So sieht es auch beim Vorletzten, dem FC Wischhafen/Dornbusch III, aus, der gegen den FC Mulsum/Kutenholz III deutlich mit 3:9 verlor. Schon zur Halbzeit stand es 0:6.

Michel Rudolph übernahm dank seines Dreierpacks die Führung in der Torschützenliste. Der Kehdinger kommt jetzt auf 22 Treffer, gefolgt von Bützfleths Bahattin Yilmaz (21) und Jannik Martens vom FC Mulsum/Kutenholz III (20).