Michalsky will Traoré langsam wieder an den Fußball heranführen

Am Dienstag steigt die DJK Gnadental in die Vorbereitung auf ihre erste Saison in der Landesliga ein. Dann dürfte es auf dem Kunstrasenplatz am Nixhütter Weg zum Comeback des Jahres kommen, denn zur Mannschaft von Trainer Sebastian Michalsky gehört seit Mittwoch auch Ibrahima Traoré.

Weil der 37-Jährige, der seine professionelle Karriere im Fußball, von Verletzungen geplagt, 2021 beendet hatte, immer noch Bock aufs Leder hat, ebnete ihm Michalsky, der es als Fußballer beim Wuppertaler SV und Fortuna Düsseldorf II selbst bis in die Regionalliga brachte, über Kontakte den Weg zum spektakülären Wiedereinstieg. Natürlich weiß er, dass sein prominenter Schützling während der Saison in seinen Jobs als Radiomoderator in Frankreich sowie Nachwuchsförderer in Guinea und anderen Teilen Afrikas schon mal auf Achse sein wird, stellt aber klar: „Er ist kein One-Hit-Wonder!“

Der Ex-Profi, von 2014 bis 2021 für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga sowie in der Champions League gegen Weltklubs wie den FC Barcelona, Manchester City und Juventus Turin im Einsatz, wohnt mit seiner Familie seit knapp drei Jahren im Neusser Stadionviertel und trainiert dort seit kurzem auch die F-Jugend des VfR 06 Neuss (die NGZ berichtete). Genau wie Michalsky beim VdS Nievenheim coacht er im Verein vor der eigenen Haustüre seinen Sohn – und geriet in dieser Funktion schon vor einigen Wochen am Rande einer Partie ins Gespräch mit dem promovierten Wirtschaftswissenschaftler.

Für ihn steht schon vor der ersten gemeinsamen Übungseinheit fest, dass Traoré ganz locker auch noch in der Regionalliga spielen könnte, „aber der Aufwand wäre zu groß. Er hat einfach noch Lust, ein bisschen zu kicken, und in der Landesliga wird schon ein ordentlicher Fußball gespielt. Außerdem kriegst du nicht so auf die Socken wie das in der Kreisliga der Fall wäre.“

Der Gnadentaler Kader dürfte mit ebenfalls schon höherklassig tätigem Personal wie Vojno Jesic, Necirwan Mohammad, Stephan Wanneck und Oliver Wargalla über genug Qualität verfügen, um die Vorzüge des neuen Mannes voll zur Geltung zu bringen. Auf welcher Position der ehemalige Nationalspieler Guineas auflaufen wird, ist noch offen. „Aber wir werden schon einen Platz für ihn finden“, sagt sein Coach schmunzelnd, „bis auf Torwart kann er alles spielen.“ Dass das öffentliche Interesse an dem Ex-Borussen in der für ihren herausragenden Teamspirit bekannten Mannschaft auf Missgunst stoßen könnte, befürchtet er nicht. „Die Jungs haben da Bock drauf, das kriegen wir gut moderiert.“ Die Strahlkraft Traorés könnte auch bei der immer schwieriger werdenden Akquise neuer Sponsoren von Nutzen sein.

Lüttgen ist motiviert

Noch vor diesem frisch eingetüteten Transfercoup hatte der Neuling seinen Kader fit für die neue Liga gemacht: Schon im April gab Marco Lüttgen seine Zusage. Und das rechnet Michalsky dem Stürmer, der in der vergangenen Saison bei 34 Einsätzen zehn Mal für den Landesliga-Meister VfL Jüchen/Garzweiler getroffen hatte, hoch an. In der Saison 2013/14 hatten beide beim Oberligisten ETB SW Essen sogar zusammen auf dem Platz gestanden, beim SC Düsseldorf-West war Lüttgen Teamkollege des Gnadentaler Co-Trainers Andrej Hildenberg.

Seinen Traum, noch mal ins gleiche Trikot wie sein Bruder Vojno zu schlüpfen, sieht Milos Jesic mit seinem Wechsel nach Neuss erfüllt. In Schonnebeck hatte das zu Beginn der 2020er-Jahre schon einmal geklappt. „Das finde ich richtig, richtig cool“, sagt Michalsky. Besonders gefreut hat ihn die Verpflichtung von Youssef El Boudihi. Der 31-Jährige, zuletzt für Monheim in der Oberliga aktiv, sei ein absoluter Mentalitätsspieler, sagt er. Zudem habe sich in der Aufstiegssaison deutlich gezeigt, wie abgängig das Team von Necirwan Mohammad sei. „Ohne ihn haben wir große Probleme. Das wäre in der Landesliga schwierig geworden.“ Und genau an diesem Punkt kommt der mit ganz ähnlichen Fähigkeiten ausgestattete El Boudihi ins Spiel, wobei ihn der Trainer keinesfalls als Notnagel sieht.

Die Vorbereitung auf die Premierensaison der DJK in der Landesliga will Michalsky kurz und kackig halten. Das erste Liga-Match steht am 18. August an. „Bis dahin sind es noch sechs Wochen. Das reicht. Fängst du früher an, besteht immer die Gefahr eines Spannungsabfalls.“