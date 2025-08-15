Michalsky: „Ein Rendezvous mit der Geschichte“

Das Match auf den Kunstrasenplatz am Nixhütter Weg markiert den (vorläufigen) Höhepunkt der seit 1959 fortgeschriebenen Klubhistorie, die dem Verein aus dem um 16 v. Chr. an der Heerstraße zwischen Köln und Xanten errichteten Legionslager Novaesium aktuell 780 Mitglieder – Tendenz stark steigend – beschert. Trotzdem geht der praktisch auf der Anlage im „grünen Stadtteil Neuss“ aufgewachsene Coach mit seiner Truppe demütig an die neue Herausforderung heran: „Für uns wird es darum gehen, die für den Klassenerhalt nötigen 45 Punkte zu holen. Und das hat nichts mit Understatement zu tun.“ Als mahnendes Beispiel führt er den VfR Fischeln an: „Der war 2024 als Meister aufgestiegen – und ist trotz einer guten Truppe direkt wieder runtergegangen.“

Das soll der DJK nicht passieren. Unter anderem darum ist Ibrahima Traoré an Bord gekommen. Der mit seiner Familie in Neuss wohnende Ex-Profi hatte vier Jahre nach seinem Karriereende bei Borussia Mönchengladbach wieder Lust, sich regelmäßig im Wettkampf zu messen und trat in der Vorbereitung den Beweis an, dass er dazu auch im fortgeschrittenen (Fußball-)Alter von 37 Jahren noch sehr wohl in der Lage ist. Allerdings verletzte sich der ehemalige Nationalspieler Guineas bereits nach seinem ersten Einsatz leicht und verabschiedete sich danach erstmal wie vereinbart in den Frankreich-Urlaub. Inzwischen ist er wieder da, weist aber natürlich noch gehörigen Trainingsrückstand auf, so dass Einsätze von Anfang an vorerst nicht geplant sind. Bock aufs runde Leder hat der ungekrönte Dribbelkönig aber. „Ich musste ihn sogar ein bisschen bremsen“, verrät sein Coach schmunzelnd.

Schwierigkeiten der Vorbereitung

Ohnehin geriet die Vorbereitung ergebnismäßig nicht zum Meisterstück. „Die war nicht gut – ganz und gar nicht“, bestätigt Michalsky, der aus den üblichen Gründen (Verletzungen, Urlaub) nie auf den kompletten Kader zurückgreifen konnte. Das erschwerte natürlich die Integration der neuen Spieler: Milos Jesic (TSV Bockum) stand urlaubsbedingt ebenso nicht voll zur Verfügung wie der junge Nico Kaufmann (21), der sich nach seinem Wechsel aus Holzheim schon trefflich in Gnadental eingefunden hat. Der vom Landesliga-Meister VfL Jüchen/Garzweiler gekommene Marco Lüttgen wurde von einer Blessur am Oberschenkel etwas zurückgeworfen, sein Trainer geht aber davon aus, dass er das mit seiner großen Erfahrung locker wettmacht.

Ein fetter Rückschlag war indes der überraschende Abgang von Youssef El Boudihi, der sich inzwischen als Vertragsamateur dem Mitaufsteiger FC Wülfrath angeschlossen hat. Ein Gebaren, das Michalsky öffentlich nicht bewerten will. Nur so viel: „Er hat sich einseitig dafür entschieden, die Mannschaft zehn Tage vor dem ersten Spiel zu verlassen.“ 1:1 zu ersetzen ist der in der vergangenen Saison beim Oberligisten FC Monheim beschäftigte Routinier – in der Kürze der Zeit – natürlich nicht mehr. Der Plan, ihn als dringend benötigte Entlastung an die Seite von Necirwan Khalil Mohammad zu stellen, ist damit vom Tisch. „Aber es hilft nichts“, fügt sich Michalsky ins Unabänderliche. „Da müssen wir Neco eben noch mehr in Watte packen. Denn er ist das Herz der Mannschaft. Von den acht Spielen, die wir in der vergangenen Saison nicht gewonnen haben, fehlte er in sechs. Das zeigt unsere extreme Abhängigkeit von ihm.“

"Alle haben Landesliga-Qualität"

Auf Anhieb einen Platz in der Startformation gesichert hat sich derweil Tolga Erginer. Der 32-Jährige, der vor seinem Engagement beim Landesligisten SG Unterrath 27 Mal für TuRU Düsseldorf in der Oberliga aufgelaufen war, steht auf allen Positionen der Abwehrviererkette seinen Mann. Grundsätzlich ist Michalsky indes von jedem Kickern in seinem verstärkten Kader überzeugt. „Alle haben Landesliga-Qualität.“

Unter Beweis stellen dürfte das am Sonntag das Duell mit dem SC Union Nettetal, der in der ersten Runde des Niederrheinpokals am Sonntag den Oberligisten TSV Meerbusch mit 1:0 bezwang. „Das ist schon eine Herausforderung für uns“, sagt auch der Coach, der den Kontrahenten gefühlt in einer anderen Liga verortet. „Nettetal spielte in der vergangenen Saison schließlich noch in der Oberliga und ist auf diesem Niveau seit vielen Jahren zu Hause. Gnadental hat dagegen noch nie höher als Bezirksliga gespielt.“ Fast steht für ihn aber auch, dass der Trip an den Nixhütter Weg für keine Mannschaft in dieser Liga vergnügungssteuerpflichtig sein dürfte. Die mauen Resultate in der Vorbereitung nimmt er recht entspannt: „Alles was vorher war, ist am ersten Spieltag Makulatur. Mit Fortuna Düsseldorf II haben wir mal alle Vorbereitungsspiele verloren – und wir dachten, oh, wie steigen ab. Und dann sind wir aufgestiegen.“