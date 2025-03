Michael Zimmermann, SC Kiechlinsbergen: „Ich glaube noch dran“

PSV-Trainer Eugen Beck war so gar nicht zufrieden: „Es war sehr mühsam. Die erste Halbzeit war in Ordnung, die zweite Halbzeit war ganz schlecht.“ Ein Grund für die dürftige Leistung seiner Elf war laut Beck die dünne Trainingsbeteiligung in der Winterpause: „Wir sind leider zu selten komplett.“ Eine Problematik, die auch seinem Gegenüber Michael Zimmermann vertraut ist. Auch beim Ligaschlusslicht verlief die Wintervorbereitung alles andere als ideal. „Leider spiegelt sich die Leistung in der Trainingsbeteiligung wider. Die letzten sechs Wochen waren diesbezüglich zäh“, so Zimmermann. Dennoch hat der fußballverrückte Coach nicht aufgegeben: „Wir wollen den Klassenerhalt noch schaffen. Es braucht ein kleines Wunder, aber ich glaube daran. Die nächsten zwei Spiele müssen wir dafür gewinnen.“ Hier warten auf den SC Kiechlinsbergen (2 Punkte) die Duelle mit dem Vorletzten SG Solvay Freiburg/ Umkirch (8) und dem Drittletzten, den Portugiesen Freiburg (15).