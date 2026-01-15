Michael von Amelen ist nicht mehr Trainer des SC Rheindahlen

Das neue Interims-Duo aus Mesut Özegen und Hasan Er soll nun in der Rückrunde die Mannschaft leiten. Während Özegen als Spieler kürzertritt und sich auf die Rolle an der Seitenlinie konzentrieren soll, soll Hasan Er als verlängerter Arm des Trainers auf dem Feld fungieren. Beide haben einen langen Vereinshintergrund und das „absolute Vertrauen“, betont Kampe.

Von Ameln geht nach Wickrath

Bei Michael von Amelen geht es indes direkt weiter. Nachdem sein Rheindahlen-Aus die Runde gemacht habe, habe der TuS Wickrath rasch bei ihm angefragt: „Ich kenne Gianluca Nurra schon lange, war immer mit ihm im Kontakt. Ich habe ihn mal versucht, als Spieler zu verpflichten, und habe ihn bei Wickrath verfolgt“, berichtet von Amelen. Bei Gesprächen habe man dann zueinandergefunden. „Wickrath ist für mich sportlich sehr reizvoll. Als Co-Trainer will ich Gianluca und den ganzen Verein unterstützen“, erklärt er. Auch die Rolle „nur“ als Co-Trainer passe ihm neben seinen anderen Verpflichtungen ganz gut. Als Co will er sich ganz Nurra als Cheftrainer unterordnen und würde ebenfalls aufhören, sollte dieser mal sein Amt abgeben.