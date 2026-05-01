Michael Vitals Hattrick schockt den TSV Emmering im Abstiegskampf

Der SV Reichertsheim siegt mit 3:1 gegen Emmering. Michael Vital traf dreimal und sorgte für die Entscheidung in Ramsau.

Einen ausgeglichenen Direktvergleich mit jeweils drei Siegen in den vergangenen sechs Duellen konnten der SV Reichertsheim und der TSV Emmering vor dem Feiertagstreffen in der Kreisliga 1 (Inn/Salzach) aufweisen. Ausgeglichen nach Spielanteilen entwickelte sich auch knapp die erste halbe Stunde in Ramsau, ehe Emmerings Simon Riedl die bis dato beste Torgelegenheit frei aus 17 Metern am Tor vorbeisetzte (26.).

Fast im Gegenzug bekamen die Platzherren einen etwas undurchsichtigen Foulelfmeter zugesprochen, den Michael Vital zum 1:0 (28.) verwandelte. Vital war es auch, der dem SVR mit dem 2:0 (43.) erst den Pausentee versüßte und nach dem Seitenwechsel mit einem Freistoßzuckerl aus 20 Metern (61.) einen Hattrick schnürte.

In der Folge schöpften die Gäste durch ein Strafstoßtor von Kapitän Simon Wimmer (71.) noch leise Resthoffnung auf einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf. Doch einerseits fehlte dem Team von Trainer Thomas Köck offensiv die Durchschlagskraft, anderseits ließ sich Reichertsheim die Gelegenheit, zum Spitzentrio aufzuschließen, nicht mehr nehmen und siegte mit 3:1.