Michael Steinmaßl: "Ich bin sehr stolz auf die ganze VfB-Familie"

FuPa: Glückwunsch zur Meisterschaft. Da habt ihr bestimmt viel gefeiert, oder?



Michael Steinmaßl: Ja, es war rundum gelungener Tag. Die Feierlichkeiten gingen bis in die Morgen und die Mannschaft ist direkt am Sonntag nach Malle.





Hattest du mit dem Titelgewinn gerechnet bzw. wie lautete euer Saisonziel?



Michael Steinmaßl: Nein, unser Ziel war die Aufstiegsrunde… das wir dann so stabil spielen und in einen Flow kommen, damit haben wir nicht gerechnet.





Was hat aus deiner Sicht den Ausschlag für eure Meisterschaft gegeben?



Michael Steinmaßl: Wir haben uns schnell zu einer Einheit geformt. Die Jungs haben in allen Bereichen hart an sich gearbeitet und wir haben uns in allen Mannschaftsteilen stark verbessert.





Welche Stärken gibt es in eurem Team?



Michael Steinmaßl: Zum einem haben wir die beste Abwehr und zum anderen den besten Sturm der Liga. Beides ist ein Verdienst vom gesamten Team.





Ist eine Abschlussfahrt des Teams geplant? Wenn ja, wo geht es hin?



Michael Steinmaßl: Malle





Du hast schon Ende letzten Jahres bekannt gegeben das du nach dieser Saison als Trainer aufhörst. Ist es nochmal etwas sehr besonderes das du dich mit dem Aufstieg in die Verbandsliga verabschiedest?



Michael Steinmaßl: Oh ja, wenn ich mir ein Drehbuch hätte schreiben dürfen, dann hätte es genau so ausgesehen. Ich bin sehr stolz auf die ganze VfB Familie, die mir so einen Abschied beschert hat. Danke!





Bestimmt laufen bei euch schon die Kaderplanungen für die neue Saison. Was steht an Zu- und Abgängen bereits fest?



Sandro Musso: Unser Kader bleibt komplett zusammen – das ist eine tolle Basis für die kommende Saison! Zusätzlich werden wir zwei A-Jugendliche in den Kader aufnehmen: Narciss Essowe und Enes Taha Basbaz. Mit zwei weiteren Spielern aus der U23 sind wir ebenfalls noch im Gespräch. Darüber hinaus führen wir aktuell Gespräche mit externen Spielern, aber wir lassen uns dabei Zeit. Charakter und Teamgeist sind für uns essenziell – es geht nicht nur um sportliche Qualität, sondern auch darum, dass neue Spieler zu unserer Philosophie passen. Unser Hauptfokus liegt weiterhin auf der Entwicklung und Förderung unserer eigenen jungen Spieler. Wir glauben an unsere Mannschaft und unser Trainerteam und setzen auf nachhaltige Entwicklung!





Wenn du schon einen Ausblick auf die Saison 2025/2026 wagst. Welches Ziel habt ihr da?



Sandro Musso: Unser primäres Ziel ist klar: der Klassenerhalt! Das ist unser Fokus für die kommende Saison. Gleichzeitig sehen wir uns als Ausbildungsverein und legen großen Wert auf die Entwicklung junger Spieler. Unsere Jugendarbeit in der Region ist stark und wir wollen junge Talente integrieren und weiterentwickeln. Klar, wir haben den See vor der Tür, aber – Spaß beiseite – leider spielen die Fische keinen Fußball. Uns fehlt dadurch etwa 50 % des üblichen Einzugsgebiets. Das bedeutet, dass wir verstärkt auf unsere eigene Nachwuchsarbeit setzen müssen. Wir nehmen diese Herausforderung an und sind bereit, den nächsten Schritt zu gehen!