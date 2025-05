Michael Sontheimer sichert seine weiße Weste und den Sieg

Mit einer starken Leistung sicherte Michael Sontheimer dem FC Blautal 2001 einen hart umkämpften Auswärtssieg beim SC Lehr. Beim 1:0-Erfolg war der erfahrene Schlussmann über die gesamte Partie hinweg ein sicherer Rückhalt und glänzte besonders in der 69. Spielminute, als er einen Strafstoß parierte und damit die Führung seines Teams verteidigte.

In einer von intensiven Zweikämpfen geprägten Partie hielt Sontheimer nicht nur seinen Kasten sauber, sondern strahlte auch in hektischen Momenten Ruhe und Übersicht aus. Dank seiner Parade vom Punkt und mehreren starken Reaktionen in der Schlussphase war er der Garant für drei wichtige Punkte in der Liga

🥈Tom Mang (27) von der TSG Tübingen in der Verbandsliga Württemberg

🥉Marvin Karasarik (22) der VfL Pfullingen II in der Bezirksliga Alb