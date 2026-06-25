Michael Schwald: Ein Fußballleben voller Anekdoten von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

„Dafür liebe ich den Fußball“: Michael Schwald (rechts), hier im Austausch mit seinem früheren Spieler Fabio Muto (damals Coach des FC Wittlingen) | Foto: Gerd Gründl

Michael Schwald will den FC Zell nochmal in die Landesliga zurückführen. Das Aufstieg-Rückspiel gegen den SV Glottertal wird sein vorerst letztes Spiel als Fußballtrainer.