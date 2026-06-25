Michael Schwald will den FC Zell nochmal in die Landesliga zurückführen. Das Aufstieg-Rückspiel gegen den SV Glottertal wird sein vorerst letztes Spiel als Fußballtrainer.
Es war eine illustre Gruppe von Herren in den 50ern und 60ern, die vor rund zwei Wochen aufs Herzogenhorn wanderte. Jene Fußballkämpen des FC Steinen-Höllstein, die 1996/97 Verbandsliga-Meister wurden. „Wir haben 27 eingeladen, 22 sind gekommen“, sagt Michael Schwald über das Jubiläumstreffen. Unter anderem dabei: sein Zwillingsbruder Kurt, Tiziano di Domenico, Werner Gottschling, Dirk Grun, Peter Johann, Thomas Krumm, Rainer Maier und Uwe Staib. Am Abend stieß auch Edmir Bilali, albanischer Ex-Nationalspieler, hinzu.
Weiterlesen: Michael Schwald: Ein Fußballleben voller Anekdoten (BZ-Plus)