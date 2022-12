Michael Schrank: "Ich hoffe, dass die Mannschaft verstanden hat." Michael Schrank, Trainer des abstiegsgefährdeten Landesligisten VfB Bottrop, glaubt an den Klassenerhalt. Dafür aber sei in der Rückrunde eine andere Mentalität notwendig.

Es schaut düster aus für den VfB Bottrop: Der Aufsteiger, der zuletzt vier Spiele in Serie nicht gewonnen hatte, steht am Tabellenende der Gruppe zwei der Landesliga.

Weil die Landesliga-Partie gegen TuS Fichte Lintfort in der vergangenen Woche wegen der winterlichen Witterung abgesagt wurde, kam die Winterpause auch für den VfB Bottrop früher als erwartet. Doch den Schwarz-Weißen dürfte die Pause guttun. Immerhin zeigte die Formkurve zuletzt deutlich nach unten, gegen mehrere direkte Konkurrenten präsentierten sich die Akteure schwach. Gegen den PSV Wesel unterlag man 0:4, gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter mit 0:2.

Im FuPa-Interview erklärt Trainer Michael Schrank, der in der Vergangenheit etwa bei Rot Weiss Ahlen, dem TSV Marl-Hüls und dem TuS 05 Sinsen aktiv war, wie er seine Mannschaft zum Klassenverbleib führen will und weshalb technische Qualitäten alleine nicht ausreichen. Der 57-Jährige steht seit dem Sommer beim VfB Bottrop an der Seitenlinie.

Herr Schrank, wie froh sind Sie über die Winterpause?

Michael Schrank Wir sind schon ganz froh, weil wir zuletzt unwahrscheinlich viele Verletzte, Kranke und Gesperrte hatten. In den vergangenen sieben, acht Wochen ist es nicht gut für uns gelaufen. Das hatte sicher auch damit zu tun, dass wichtiges Personal ausgefallen ist. Nun können wir die Akkus wieder aufladen.

Die Spieler müssen eine andere Mentalität zeigen

Wie zuversichtlich sind Sie, dass der VfB Bottrop die Klasse hält?

Schrank Ich bin grundsätzlich zuversichtlich. Noch ist in der Gruppe alles eng beieinander. Wenn man zwei, drei Siege in Serie einfährt, befindet man sich schon im Mittelfeld der Tabelle. Allerdings wird es keine leichte Aufgabe. Wir müssen eine bessere Rückrunde spielen, das wissen wir.

Was muss passieren, dass endlich mehr Punkte eingefahren werden?

Schrank Wir brauchen eine ganz andere Körpersprache und Mentalität. Man muss in jedem Spiel erkennen können, dass die Mannschaft es unbedingt will. Die technischen Qualitäten besitzen wir. Aber in der Landesliga kommen viele Mannschaften über den Kampf. Den muss man annehmen, sonst helfen die spielerischen Qualitäten nicht viel weiter. Darüber können die Spieler nur selbst entscheiden. Ich hoffe, dass die Mannschaft verstanden hat - und die Verletztenmisere endlich aufhört.