Michael Schmitt komplettiert Trainerteam der SG Brunslar/Wolfershausen Der Gruppenligist besetzt die vakante Position des Co-Trainers neu. Der ehemalige Gudensberger Jugendcoach soll Alexander Gautsche künftig im Trainings- und Spielbetrieb unterstützen. von red · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Die SG Brunslar/Wolfershausen hat ihr Trainerteam verstärkt. Wie der Verein in seinen sozialen Medien bekanntgab, übernimmt Michael Schmitt mit sofortiger Wirkung die bislang vakante Position des Co-Trainers.

Schmitt wird künftig an der Seite von Cheftrainer Alexander Gautsche arbeiten und die Mannschaft sowohl bei den Trainingseinheiten als auch an den Spieltagen begleiten. Damit schafft die SG personell wieder klare Verhältnisse im Trainerstab. Erfahrung aus der Jugendarbeit Seine bisherigen Erfahrungen sammelte Schmitt unter anderem im Nachwuchsbereich. Zuletzt war er als Jugendtrainer in Gudensberg tätig und kennt damit auch das regionale Fußballumfeld bestens.

Die Verantwortlichen in Brunslar und Wolfershausen versprechen sich insbesondere von seinem Fußballwissen neue Impulse für die tägliche Arbeit mit der Mannschaft. Über eine genauere Aufgabenverteilung innerhalb des Trainerteams machte der Verein zunächst keine Angaben. SG freut sich auf die Zusammenarbeit Mit der Verpflichtung Schmitts ist die zuvor offene Co-Trainer-Stelle nun wieder besetzt. Der neue Assistent soll Gautsche künftig bei der sportlichen Arbeit unterstützen und damit auch während der Spieltage eine zusätzliche Anlaufstelle für die Mannschaft sein.