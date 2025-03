Unter der Regie von Michael Riester ist eine deutlich Entwicklung am Wasserwerk auszumachen. – Foto: Werner Franken

Michael Riesters halber Arsch: »Solche Worte wähle ich bewusst« Weidens Trainer blickt auf den etwas verschlafenen Pflichtspiel-Auftakt seiner Truppe zurück Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord ASV Neumarkt SpVgg Weiden

Der Start in die Frühjahrsrunde war vielerorts noch verschlafen in der Bayernliga Nord. So haderte u.a. Andreas Eisenmann, Co-Trainer des Würzburger FV, mit seiner Mannschaft. Hängen geblieben ist aber in diesem Zusammenhang vor allem Weiden-Trainer Michael Riester und der "halbe Arsch", den er von seiner Truppe im ersten Durchgang gesehen hat. Der 42-Jährige dazu im FuPa-Interview...

Michael, so hart es klingt, aber: Eure 1:2-Niederlage gegen Neumarkt klingt eher nach Alltag. Was von diesem Spiel bleibt, ist der "halbe Arsch", den Du von Deiner Mannschaft in der 1. Halbzeit gesehen hast. Kannst Du diese Feststellung etwas weiter ausführen? Was ist ein "halber Arsch"?

Meine Mannschaft war zur ersten Halbzeit noch im Winterschlaf, wofür man auch mal nur mit dem "halben Arsch" dabei sein braucht.



Du hast in diesem Zusammenhang markige Worte gewählt? In diesem Fall bewusst? Oder ist das insgesamt Deine Ausdrucksweise und somit Dein Umgang mit dem Team?

Die Worte wähle ich ganz bewusst, weil meiner Meinung nach darf man am Fußballplatz auch mal autoritär und deutlicher werden - ohne alles auf die Goldwaage zu legen.



Wie würdest Du Dich als Trainer selber beschreiben?

Grundsätzlich wünsche ich mir eine Mischung aus Freund und Chef. Die Mitte macht’s - das ist die Kunst!









Alles in allem hatte Dein Team wohl Schwierigkeiten mit der Umstellung von Vorbereitungsphase zu den Pflichtspielen. Doch: Ist das nach einer so langen Zeit ohne tatsächlichen Wettkampf nicht ganz normal?

Das darf sein, klar. Aber jetzt greifen wir eben mit "ganzem Arsch" an. ⁠Ich wünsche und erwarte mir von meiner Mannschaft, dass sie alles, was in ihr steckt, von Sekunde eins umsetzen. Ich bin überzeugt, dass das möglich ist.



Weiden steht im Mittelfeld der Tabelle - fernab aller Abstiegssorgen?

Das ist egal. Es zählt das Hier und Jetzt. Ich erwarte immer 100 Prozent.



Steht Ihr als Aufsteiger besser da als erwartet?

Absolut, aber meine Jungs wissen genau, wie wir zu dieser aktuellen Platzierung gekommen sind, und was wir dafür tun mussten und weiterhin tun müssen.



Warum bist Du zuversichtlich, dass Dein Team künftig "ganzen Arsch" zeigt?

⁠Weil ich in meine Jungs vertraue, und weiß, was sie für Kerle sie sind.



Vielen Dank für das Gespräch!