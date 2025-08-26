 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines

Michael Meister tippt den 2.Spieltag der Berlin-Liga

Wie prognostiziert der Präsident vom Topfavoriten Blauweiß 90 Berlin die IN-DER-WOCHE Begegnungen?

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 2.Spieltag tippt Blau-Weiß 90 Präsident Michael Meister!

SSC Südwest 1947 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Eine Rechnung aus der Landesliga ist noch offen!
⚽ mein Tipp: 0:2

1. FC Wilmersdorf - SV BW Hohen Neuendorf
Wilmersdorf ist Mitfavorit
⚽ mein Tipp: 2:0

Polar Pinguin Berlin - SV Empor Berlin
Beide neutralisieren sich in ihrer Spielweise
⚽ mein Tipp: 1:1

FSV Spandauer Kickers - Berliner SC
Spaki heimstark
⚽ mein Tipp: 2:1

TSV Rudow Berlin - Frohnauer SC 1946
Beide defensivstark
⚽ mein Tipp: 1:1

Berlin Türkspor - VfB Fortuna Biesdorf
Türkspor Mitfavorit
⚽ mein Tipp: 3:1

SC Staaken - VSG Altglienicke II
verlegt auf 10.9

SC Charlottenburg - Füchse Berlin
Füchse sehr lange konstant seit Trainerwechsel
⚽ mein Tipp: 1:2

SFC Stern 1900 - TSV Mariendorf 1897
Stern heimstark
⚽ mein Tipp: 2:1

