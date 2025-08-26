Michael Meister tippt den 2.Spieltag der Berlin-Liga

+ 15 weitere

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 2.Spieltag tippt Blau-Weiß 90 Präsident Michael Meister!

SSC Südwest 1947 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

Eine Rechnung aus der Landesliga ist noch offen!

⚽ mein Tipp: 0:2

1. FC Wilmersdorf - SV BW Hohen Neuendorf

Wilmersdorf ist Mitfavorit

⚽ mein Tipp: 2:0