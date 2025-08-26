Michael Meister tippt den 2.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 2.Spieltag tippt Blau-Weiß 90 Präsident Michael Meister!
SSC Südwest 1947 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Eine Rechnung aus der Landesliga ist noch offen!
⚽ mein Tipp: 0:2
1. FC Wilmersdorf - SV BW Hohen Neuendorf
Wilmersdorf ist Mitfavorit
⚽ mein Tipp: 2:0
Polar Pinguin Berlin - SV Empor Berlin
Beide neutralisieren sich in ihrer Spielweise
⚽ mein Tipp: 1:1
FSV Spandauer Kickers - Berliner SC
Spaki heimstark
⚽ mein Tipp: 2:1
TSV Rudow Berlin - Frohnauer SC 1946
Beide defensivstark
⚽ mein Tipp: 1:1
Berlin Türkspor - VfB Fortuna Biesdorf
Türkspor Mitfavorit
⚽ mein Tipp: 3:1
SC Staaken - VSG Altglienicke II
verlegt auf 10.9
SC Charlottenburg - Füchse Berlin
Füchse sehr lange konstant seit Trainerwechsel
⚽ mein Tipp: 1:2
SFC Stern 1900 - TSV Mariendorf 1897
Stern heimstark
⚽ mein Tipp: 2:1
Ihr wollt mehr über Michael Meister wissen?