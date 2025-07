Michael Massenberg bleibt Vorsitzender des 1. FCW

Jugendarbeit macht Fortschritte

In den Berichten der Abteilungen zeigte sich, das der Klub in allen Bereichen sehr gute Arbeit leistet. Wesentlicher Grund weshalb der Verein weiterhin wächst und allmählich auf die Zahl von 600 Mitgliedern zusteuert. Besonders im Jugendbereich ist die Resonanz groß. „ Ich bin stolz und glücklich, daß inzwischen 451 Jungen und Mädchen beim FCW Fußball spielen. Damit sind wir mit Abstand der größte Fußballverein in Wülfrath mit einer enormen Strahlkraft über Wülfraths Grenzen hinaus. Mein Dank geht an die Jugendabteilung“, erklärte Michael Massenberg.