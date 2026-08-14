Michael Mann hat sein Amt als Bezirkspokalspielleiter niedergelegt Mann hatte diesen Posten seit der Saison 2020/2021 inne von Matthias Kloos · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Wie Bezirksvorstand Sigmar Störk mitteilt, hat Michael Mann sein Amt als Bezirkspokalspielleiter mit sofortiger Wirkung niedergelegt und beendet seine Mitarbeit im Fußballbezirk Oberschwaben.

Mann war auch in der vergangenen Saison Staffelleiter der Kreisliga A1 und Kreisliga B1, schon seit Beginn dieser Spielzeit hat Christopher Traub diese Ligen übernommen.



Folgendes sagte Störk zum Ausscheiden von Mann: "Michael war über viele Jahre in verschiedenen Funktionen für unseren Bezirk tätig. Für seine geleistete Arbeit und sein ehrenamtliches Engagement bedanken wir uns ausdrücklich und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."





Bist auf Weiteres übernimmt nun Sigmar Störk die Zuständigkeit für den Bezirkspokal.



Die 2. Runde des Bezirkspokals Oberschwaben startet schon am heutigen Freitag um 19:00 Uhr mit dem Spiel SGM SV Bolstern/SV Hochberg II - SGM SV Bronnen/TSV Neufra, alle weiteren Spiele finden am Sonntag 16. August statt. Ein Highlight ist hier sicherlich auch das Derby zwischen dem SV Winterstettenstadt (Kreisliga B4 Oberschwaben) und der SGM Muttensweiler/Hochdorf (Bezirksliga Oberschwaben) das am Sonntag um 15 Uhr stattfindet. Außerdem gibt es ebenfalls um 15 Uhr ein Bezirksligaduell zwischen dem SV Sulmetingen und dem TSV Kirchberg.