Michael Lummer: Erfolgreiche OP nach mehreren Brüchen im Gesicht

"Ähnlich wie Tobi Lermer damals hat sich Michi mehrere komplexe Brüche der Augenhöhle und einen Jochbeinbruch zugezogen. Zudem wurde der Kiefer in Mitleidenschaft gezogen. Er ist im Klinikum Straubing bereits erfolgreich operiert worden. Ihm wurden zur Stabilisierung einige Platten eingesetzt. Er befindet sich derzeit noch in stationärer Behandlung", informiert Hankofens Spielertrainer Tobias Beck. Wann Lummer wieder wird Fußball spielen können, ist derzeit noch völlig unklar.



Neben dem Ausfall Lummers trübt auch die Ungewissheit die Freude darüber, es nach einer durchwachsenen Frühjahrsrunde mit einigen heiklen Phasen noch aus eigener Kraft in die Relegation zur Regionalliga geschafft zu haben. Am Donnerstag will bekanntlich das Oberlandesgericht Nürnberg über die Einsprüche in der Causa Schwaben Augsburg entscheiden. Wie das Urteil ausfallen wird, ist völlig offen. "Wir würden uns eigentlich gerne konzentriert auf die Relegation vorbereiten, was aber nicht geht, weil keiner weiß, was passiert", beschreibt Beck das Dilemma. Durchaus möglich, dass der eigentlich abgestiegene FC Eintracht Bamberg plötzlich drei Punkte mehr auf dem Konto hat und die "Dorfbuam" doch noch abfangen könnte. Läuft`s ganz blöd für Hankofen, bekommen die Bamberger sogar noch drei Punkte obendrauf aus dem Einspruch gegen die Wertung des Vilzing-Spiels (FuPa berichtete!). Plötzlich fänden sich die Niederbayern auf einem Abstiegsplatz wieder - und das alles ganz kurz vorm letzten Spieltag...



Angesprochen auf die Situation entfuhr es Tobias Beck auf der Pressekonferenz am Samstag nach dem 1:0-Sieg gegen Bayreuth: "Das ist Wahnsinn. Kurz vor dem letzten Spieltag kann durch ein Urteil nochmal alles durcheinander gewirbelt werden." Auch die mangelnde Transparenz und die fehlende Kommunikation seitens des Verbands prangert Beck an: "Wir wissen eigentlich nichts. Unsere Informationen als beteiligter Verein müssen wir uns aus den Medien holen." Es bleibt in jedem Fall spannend für die SpVgg Hankofen-Hailing...