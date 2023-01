Die junge Chamer Mannschaft „Seven and the redhead“ präsentiert stolz den Siegerpokal. – Foto: FC Furth im Wald

Michael Lamecker führt sein Team zum Stadtmeistertitel Further Stadtmeisterschaft avanciert zur Pilgerstätte – Wanderpokal geht verdientermaßen an das Team von „Seven and the redhead“

Nach zweijähriger Coronapause spielten am vergangenen Samstag 23 Mannschaften um den begehrten Titel „Further Stadtmeister“. Die Further Dreifachturnhalle avancierte zur Pilgerstätte für Fußballer jeglicher Art. Egal ob Hobbykicker oder ambitionierter Fußballer, jeder kam auf seine Kosten bei über 40 spannenden Partien und mehr als acht Stunden Hallenfußball. Auch ein paar bekannte Gesichter des Lokalfußballs ließen sich die Gaudi nicht entgehen.

Nach der Corona-Zwangspause sei der Andrang und das Interesse am Turnier in Furth im Wald sehr groß gewesen, wie der Verein berichtet. Sowohl die Anmeldung der Mannschaften als auch die über den gesamten Turniertag gut gefüllte Halle, untermauerten dieses Meinungsbild. Besonders erfreut war das Organisationsteam um Simon Vogl, Mario Kiefl und FC-Vorsitzenden Christoph Haimerl über das bunte Teilnehmerfeld. „Ein tschechisches Team, ein Team aus Flüchtlingen und sogar eine Polizeiauswahl aus Nabburg nahmen dieses Jahr teil“, erklärte Kiefl nicht ohne eine Schippe Stolz.



In einem umkämpften Finale setzte sich dann die Mannschaft „Seven and the redhead“ um ihren Teamkapitän Michael Lamecker, Bayernligaspieler des ASV Cham, verdient durch gegen die jungen Spieler von Ajax Dauerstramm. Das Siegerteam freute sich über den Wanderpokal sowie 300 Euro an Siegprämie, der Zweitplatzierte erhielt 200, der Dritte noch 100 Euro. Das Spiel um Platz 3 wurde im Neunmeter-Schießen entschieden, in dem sich das Traditionsteam „Team Kleber“ gegen Fisherman’s Friends durchsetzte. Die Siegerehrung fand dieses Jahr nicht unmittelbar nach dem Finale in der Halle statt, sondern wurde im „La Forchetta“ durchgeführt. Dort fand im Anschluss an das Turnier die Spieler- und Freundeparty statt. Bei 50 Liter Freibier wurde hier noch bis spät in die Nacht gefeiert. Sowohl der neue Pächter, Giulio Massa, als auch Organisator Simon Vogl zeigten sich sehr zufrieden mit der Abendveranstaltung.



Zwei persönliche Spielerauszeichnungen wanderten ebenfalls Richtung Triumphator. So wurde Michael Lamecker als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet und Torschützenkönig wurde Jahi Sülejmani (beide Seven and the redhead). Den Award des besten Torhüters erhielt Nikolas Wutz von Ajax Dauerstramm. Der FC Furth im Wald richtet einen großen Dank an all seine Sponsoren, ohne die solch ein Event nicht möglich sei.