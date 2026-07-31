Michael Kulm traut VfB Hilden die ein oder andere "Überraschung" zu

Nach dem Höhenflug in der Oberliga-Rückrunde fangen die Fußballer des VfB 03 am Samstag in der Tabelle wieder bei null an. „Wenn Misserfolge kommen, darf man die Nerven nicht verlieren, muss einfach die Ruhe bewahren und weiter zusammenstehen. Glück gehört natürlich dazu, Leistungsträger dürfen nicht langfristig ausfallen. Aber das sind Dinge, die man als Trainer nicht beeinflussen kann“, erklärt Kulm und betont: „Es gibt Spieler, die sich im Laufe der Saison entwickeln können. Der Aufwand, den sie neben Beruf oder Studium betreiben müssen, ist riesig. Freizeit wird nicht mehr viel da sein – die werden sie beim VfB verbringen. Sie sollen sich aber ihre Euphorie und Vorfreude bewahren. Mit ihrer Art zu spielen werden sie auch ein paar Punkte holen.“

Für Michael Kulm, der als Fußball-Trainer, aber auch im Hauptberuf akribisch arbeitete, lautet das Motto: Nichts ist unmöglich. Sein Fazit: „Der VfB gehört jetzt zu den besten 150 Mannschaften in Deutschland. Das ist eine klasse Leistung. Die Jungs sollen das einfach genießen und schauen, wie lange es so bleibt. Wenn sich daraus ein etablierter Regionalligist entwickelt, dann reiben sich alle die Augen. Wenn man auf Dauer die Klasse vielleicht doch nicht stemmen kann, dann ist das eben so.“