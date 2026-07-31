Michael Kulm traut VfB Hilden die ein oder andere "Überraschung" zu

Anfang 1903 gründete sich der Hildener Fußball-Club, der sich 1918 nach dem Ende des Ersten Weltkriegs mit dem FC Germania 05 zum Verein für Bewegungsspiele 03 Hilden zusammenschloss. 1939 und 1944 schafften es die Fußballer in den Vereinsfarben Schwarz und Weiß bis in die Gauliga Niederrhein, damals die höchste Spielklasse. Seinerzeit waren die Zeiten allerdings ganz anders als heute. Der Fußball hatte seinen eigenen Charakter und einen individuellen Stellenwert.
2026 schlägt der VfB Hilden nun mit dem Aufstieg in die Regionalliga West ein neues und modernes Kapitel in seiner 123-jährigen Historie auf. Den Anfang nahm die Erfolgsgeschichte aber schon in der Saison 2012/13. Im vierten Jahr hintereinander trainierte Michael Kulm eine junge und ambitionierte Mannschaft, die sich in der Landesliga, Gruppe 2, mit 64 Punkten den Titel sicherte. Am Ende betrug der Vorsprung auf die punktgleichen Verfolger ASV Süchteln, 1. FC Mönchengladbach und 1. FC Viersen acht Zähler. Im Kader standen damals Spieler wie Defensivspezialist Fabian zur Linden, der vor wenigen Wochen erst nach dem Gewinn der Oberliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die 4. Liga seine Karriere beendete. Oder Angreifer Pascal Weber, der jetzt noch eine weitere Saison in der ersten Mannschaft dran hängt. Aber auch Abwehrrecke Manuel Schulz, der inzwischen als Sportlicher Leiter beim VfB 03 agiert. Abseits des Feldes hielt Peter Linhorst die Fäden in der Hand – damals als Teammanager, heute als Betreuer.
Eine Zeit, an die Michael Kulm gerne zurückdenkt. Nach dem Aufstieg in die Oberliga übergab der A-Lizenz-Inhaber den Trainerjob an Toni Molina, der jetzt nach dem Aufstieg in die Regionalliga erneut übernimmt, diesmal aber von Erfolgscoach Tim Schneider, der sich mit dem Titelgewinn Richtung Wuppertaler SV verabschiedete.
Kulm kehrte 2016 noch einmal an die Hoffeldstraße zurück, arbeitete für zwei Spielzeiten als Teammanager an der Seite von Marcel Bastians, dem früheren Kapitän des Oberliga-Teams. 2018 beendete er seine Trainerlaufbahn und legte den Fokus auf seinen Beruf. Zuletzt arbeitete er als Leiter des Kriminalkommissariats 24 an der Kirchhofstraße in Hilden. Inzwischen genießt er den Ruhestand – und trainiert immer noch einmal die Woche bei den Altherren des VfB 03 Hilden mit.
Die Entwicklung des Klubs verfolgt er interessiert. „Der Fußball schreibt Geschichten, die sind einfach toll. Peter Linhorst, Frank Rekauzke oder Björn Scheffels – das sind alles Urgesteine, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe. Und dass es Manuel Schulz vom Spieler zur Sportlichen Leitung gebracht hat, zeigt, was der VfB für eine Konstanz an den Tag legt. Leute wie Simon Metz und Nick Sangl, die schon sehr lange im Verein sind, haben sich super entwickelt."
Kulm, der von 2008 bis 2009 als Chefcoach des damaligen Regionalligisten Rot-Weiss Essen in der Verantwortung stand, stellt im Rückblick auf die Anfangsjahre des VfB 03 in der Oberliga aber auch fest: „Mit den Möglichkeiten damals hätten wir die Regionalliga nicht realisieren können. Inzwischen sind ganz viele Jahre vergangen, in der hervorragende Arbeit geleistet wurde und Kontinuität wichtig war. Spieler und Trainer haben sich weiter entwickelt. Tim Schneider hat einen super Job gemacht. Und ohne Ehrenamtler und Sponsoren geht gar nichts. Es sind immer noch die gleichen Leute, die ihren Teil dazu beitragen, die Infrastruktur umzusetzen. Und jetzt hat sich auch die Stadt engagiert. Das alles verdient großen Respekt und das soll man genießen.“
Beim Heimauftakt am Samstag ist Michael Kulm nicht im Stadion, fiebert aber mit. Sein Rat an Mannschaft und Trainer: „Erst einmal reinstarten in die Regionalliga. Nach ein paar Spielen ist man dann schon schlauer. Der 1. FC Bocholt ist schon ein großer Verein in der Regionalliga, und es gibt noch andere Hochkaräter. Es gibt aber auch Mannschaften, die nicht so namhaft sind. Mit Bereitschaft, Begeisterung und einem großen Herz kann das Team für die eine oder andere große Überraschung sorgen. Sie muss einfach Stück für Stück vom Oberliga-Niveau auf die nächste Stufe gehen. Ich glaube, dass die Jungs sich schnell an die neue Liga gewöhnt haben.“
Nach dem Höhenflug in der Oberliga-Rückrunde fangen die Fußballer des VfB 03 am Samstag in der Tabelle wieder bei null an. „Wenn Misserfolge kommen, darf man die Nerven nicht verlieren, muss einfach die Ruhe bewahren und weiter zusammenstehen. Glück gehört natürlich dazu, Leistungsträger dürfen nicht langfristig ausfallen. Aber das sind Dinge, die man als Trainer nicht beeinflussen kann“, erklärt Kulm und betont: „Es gibt Spieler, die sich im Laufe der Saison entwickeln können. Der Aufwand, den sie neben Beruf oder Studium betreiben müssen, ist riesig. Freizeit wird nicht mehr viel da sein – die werden sie beim VfB verbringen. Sie sollen sich aber ihre Euphorie und Vorfreude bewahren. Mit ihrer Art zu spielen werden sie auch ein paar Punkte holen.“
Für Michael Kulm, der als Fußball-Trainer, aber auch im Hauptberuf akribisch arbeitete, lautet das Motto: Nichts ist unmöglich. Sein Fazit: „Der VfB gehört jetzt zu den besten 150 Mannschaften in Deutschland. Das ist eine klasse Leistung. Die Jungs sollen das einfach genießen und schauen, wie lange es so bleibt. Wenn sich daraus ein etablierter Regionalligist entwickelt, dann reiben sich alle die Augen. Wenn man auf Dauer die Klasse vielleicht doch nicht stemmen kann, dann ist das eben so.“