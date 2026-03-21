Michael Keisers muss nächsten Rückschlag verkraften

Borussia Veen trifft auf BW Dingden II – Foto: Pascal Derks

An das Hinspiel gegen Blau-Weiß Dingden II erinnern sich die Bezirksliga-Spieler von Borussia Veen nicht so gerne. Zwar konnte Ende September mit dem 1:0 der zweite Saisonsieg eingefahren werden, allerdings war die Partie mehrere Minuten unterbrochen, weil sich Julian Schmelzer an der Schulter verletzte. Der Abwehrspieler ist seitdem außen vor. Vor dem Wiedersehen am Sonntag, 15 Uhr, in Dingden, gaben die Veener einen weiteren Sommer-Zugang bekannt.

Neuer Torhüter vom VfB Homberg

Torhüter Jeffersen Borgmann aus der Jugend des VfB Homberg wird sich der Borussia anschließen. Der 17-Jährige, der in Wesel-Büderich wohnt, erhalte eine Seniorenerklärung, sagte Ken Klemmer, Obmann und Spielführer der Bezirksliga-Truppe. Borgmann läuft aktuell für die Homberger A-Jugend in der Leistungsklasse auf. Damit besteht der neue Kader der Borussia aus 24 Spielern (darunter vier Zugänge); ein Platz ist noch frei.

Derweil muss Michael Keisers nach seinem Kreuzbandriss im Februar 2025 einen weiteren Rückschlag verkraften. Das Comeback des 28-Jährigen ist nicht in Sichtweite. Das Kreuzband ist nicht richtig zusammengewachsen, das rechte Knie weiterhin instabil. Klemmer: „Für Michael in die Saison leider gelaufen.“ Allrounder Keisers hofft, dass er in der Sommervorbereitung wieder dabei sein kann.